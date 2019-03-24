【大南補選】馮驊：收13宗投訴　多涉違規選舉廣告

油尖旺區議會大南區今（24日）進行補選，填補原議員經民聯、西九新動力莊永燦離世而出缺的議席，莊永燦徒弟李思敏，與民主派「社區前進」李國權競逐議席。 截至早上11時半，共有647人投票，投票率為8.92%，投票率低於2015年區議會換屆選舉數字。是次選舉共收到13宗投訴，當中10宗涉及違規展示選舉廣告。

選舉管理委員會主席馮驊法官（中）、委員陸貽信資深大律師（左）及張妙清教授（右）今日（三月二十四日）早上巡視位於鮮魚行學校的投票站，了解油尖旺區議會大南選區補選情況。（洪嘉徽攝）

選舉管理委員會主席馮驊早上巡視票站，他表示票站運作暢順。截至早上11時半共有647名選民投票，投票率8.92%，略低於2015年區議會選舉同時段投票率9.66%。馮驊呼籲市民行使投票權，踴躍投票。他提醒選民，新法例規定投票時必須帶備身分證正本，或其他法例規定替代證明文件，前往投票通知卡上指定票站投票。

選管會截至早上10時半，共收到13宗與是次選舉有關的投訴。當中10宗涉及違規展示選舉廣告；2宗有關有人於禁止拉票區拉票；以及1宗滋擾投訴。馮驊提醒候選人及其支持者，若在禁止拉票區內拉票或逗留都會起拉票作用而被投訴。

選舉自上午7時半開始進行投票，首一小時共有73名選民投票。是次補選投票站設於九龍大角咀鮮魚行學校。投票站會一直開放至晚上10時半，供選區內7257名已登記選民投票。