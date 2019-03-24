【大南補選】較上屆投票率低2%　李國權宣布告急：許勝不許敗

油尖旺區議會大南區補選今日（24日）舉行，社區前進李國權對撼經民聯李思敏，李國權下午正式宣布進入告急狀態，指截至下午1時半，投票率只有13.81%，較2015年換屆選舉同一時段的15.68%低，形容情況嚴峻。他又表示隨著形勢將改變策略，加強洗樓宣傳。

油尖旺區議會大南區補選投票日，李國權（中）下午正式宣布進入告急狀態，他形容情況嚴峻，會加強洗樓宣傳。（歐嘉樂攝）

截至下午1時半，共有1002人投票，投票率為13.81%。比較2015年區議會換屆選舉，同一時段的投票率為15.86%。他指出今次的投票率比上屆低逾2%，由於該選區建制泛民往往都是「五五波」，直指2%的差距已是勝負關鍵。

他表示，將會改變自己的宣傳策略，會加強到不同大廈洗樓，與未投票的選民直接溝通。他呼籲民主派的支持者盡早投票，讓其團隊可作出進一步的部署。

李國權下午舉行選舉巡遊，公民黨主席梁家傑、工黨前立法會議員李卓人、議會陣線立法會議員朱凱廸和專業議政立法會議員邵家臻等人陪同李國權爭取巿民支持。其中居於太子區的邵家臻與75歲的母親早上先到酒樓飲早茶，再加入團隊，邵家臻表示周日最緊要先與母親共聚一堂。

李國權表示，是次補選是2019年區議會選舉的前哨戰，呼籲民主派支持者團結和一起投票，又明言今次許勝不許敗，又指8個月任期需短，但具象徵意義。

他稱，由今日早上起到收到不同消息，指有人以獎勵邀請選民投票，稱正收集有關資訊和證據，呼籲民眾按意願和自己相信的願景投票，忠於自己。