【大南補選】李思敏獲1343票勝李國權　成功替補師父莊永燦議席

油尖旺區議會大南選區昨(24日) 舉行補選，是次補選為填補原議員經民聯莊永燦病逝而出現的議席空缺，是次為建制、泛民陣營的兩大對決，分別有經民聯李思敏和社區前進李國權出選。 點票程序約12點許結束，兩人戰況緊湊，李思敏最終取1343票，擊敗獲1134票的李國權成功當選。她於結果公布前已在facebook發帖文指，「思敏#當選」，並稱感謝支持。 李思敏表示，要感謝莊永燦在天之靈的保佑，亦多謝經民聯團隊、跨黨派議員及各個義工的支持。被問到會否參與年末的換屆選舉，李思敏指會先做好這6個月的工作。

李思敏在大南補選中取得1343票，擊敗獲1134票的李國權成功當選。(余俊亮攝)

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦因患癌，去年11月中逝世，享年66歲。莊永燦自2007年起在大南區擔任議員，即建制派在當區盤踞近12年，這次代表建制派出選經民聯李思敏，成功替補其師父議席。

投票在晚上十時半結束，區內7 257名已登記選民中，共有2495人投了票，投票率為34.38%，較2015年換屆的低，點票程序在12時許結束，兩人戰況緊湊，最終李思敏取得1343票，擊敗獲得1134票的李國權成功當選。

李思敏：感謝莊永燦在天之靈的保佑 將展開一系列工作改善大南

勝出的李思敏於正式宣布結果前，已率先在其facebook預告勝利。李思敏表示，要感謝莊永燦在天之靈的保佑，亦多謝經民聯團隊、跨黨派議員及各個義工的支持。惟提到議員的支持時，李卻誤將立法會稱為立法局。

李思敏稱，將會展開一系列社區工作改善大南，希望區內居民能更深入了解自己。她又感謝對手李國權，形容對方「好勤力」，迫使自己更為進步。被問到會否參與年末的換屆選舉，李思敏指會先做好這6個月的工作。

李國權又直言，投票率比預期較低，是缺少了民主派支持者的投票，承認自己於此方面的工作做得不足，未能動員全體民主派支持，為此致歉。（余俊亮攝）

李國權：投票率比預期較低 未來以民生作旗號再進一步

以200多票落敗的李國權，感謝大南區選民的支持，自言於過程中花了很多努力，惟選舉總有勝負，明白自己有改進的空間。他表示，會在將來的地區工作做得更好，與各個持分者加緊溝通，以民生作為旗號再進一步。李國權又直言，投票率比預期較低，是缺少了民主派支持者的投票，承認自己於此方面的工作做得不足，未能動員全體民主派支持，為此致歉。

就將於11月舉行的區議會換屆選舉，李國權重申會積極考慮參選，在餘下的時間會好好部署及裝備自己。他又坦言，建制派票數的穩定性出乎意料，「覺得對手好犀利」，又指是次落敗並非社區前進出師不利，而是為以後的參選達至指標性的作用。

選管會主席馮驊在投票結束後在鮮魚行學校的點票站倒出投票箱內的選票。(余俊亮攝)

馮驊：投票及點票過程暢順 選管會共收到31宗投訴

選舉管理委員會主席馮驊於下午11時許，到鮮魚行學校票站開啟票箱。點票結束後馮驊會見傳媒，指共有2495名選民參與投票，投票率為34.38%，較2015年區議會換屆選舉的40.56%低。馮驊形容，投票及點票過程暢順，選管會共收到31宗與是次選舉有關的投訴，當中19宗涉及違規展示選舉廣告；5宗有關有人於禁止拉票區拉票；4宗涉及於私人樓宇拉票以及3宗滋擾投訴。