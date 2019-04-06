英國會報告指港走向「一國一點五制」　張國鈞批偏聽泛民意見

英國國會外交事務委員會發表調查報告，指擔憂香港在現實中走向「一國一點五制」（One Country, One and a Half Systems），對比起維持《中英聯合聲明》的承諾，委員會亦相信中國政府對待香港的方式趨向「一國一制」。 公民黨立法會議員楊岳橋今日（6日）在港台節目上表示，報告列出的事件屬實，故理解報告提出的擔憂；民建聯張國鈞則不滿委員會只偏聽泛民意見。

楊岳橋表示，英國國會報告列出的事件屬實，故理解報告提出的擔憂。（資料圖片／盧翊銘攝）

張國鈞認為，今次報告與以往來自英國或美國對研究香港的報告一致，對香港的看法皆為負面，又指報告所引述的意見幾乎來自非建制的議員和意見領袖，呼籲外國下結論前亦聽取建制派意見，報告才會公道。

楊岳橋指，報告引述的事例，包括《金融時報》編輯馬凱被拒延長工作簽證等是事實，他理解外國的憂慮，亦認同外國聽多方面的聲音，包括來自泛民和建制陣營，鼓勵建制派展現功夫，說服外國相信政府對馬凱的決定是正確。

對於有批評指外國利用報告打擊中國，楊岳橋認為，難以控制外國是否想利用香港，張國鈞指，近年一些大國對中國的策略有明顯變化，如美國變得明顯地在不同層面打壓中國，不希望中國冒起，同時，香港民主派對香港政治有看法，即使兩者有不同目標，但都會為自己的目標而「走埋一齊」。