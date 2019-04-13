林鄭與清華大學校長邱勇會面　歡迎京港高校進一步合作

行政長官林鄭月娥今午（13日） 在禮賓府與清華大學校長兼亞洲大學聯盟主席邱勇教授會面，她歡迎清華大學與香港的高校進一步合作，尤其是在創新科技及其應用方面，協助粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心。

林鄭月娥（前排中）今日在禮賓府宴請亞洲大學聯盟的成員院校校長。圖示清華大學校長兼亞洲大學聯盟主席邱勇教授（前排左四）、創新及科技局局長楊偉雄（前排右四）及其他聯盟成員院校的校長。（政府新聞處圖片）

香港科技大學明日將舉行的「亞洲大學聯盟2019年峰會」，該聯盟是由清華大學倡議發起，2017年在北京成立，成員來自亞洲14個國家和地區共15所大學。林鄭今日率先與清華大學校長兼亞洲大學聯盟主席邱勇教授會面，又與在港出席亞洲大學聯盟年度峰會的15位聯盟成員院校校長午宴。

林鄭在午宴上致辭時表示，特區政府十分支持香港的大學與內地及海外大學加強合作，而亞洲大學聯盟匯集區內頂尖大學，提供有效平台促進成員大學開展多種形式的專業交流，有助提升亞洲區域整體高等教育質量和科技創新能力。

她又說，致力推進創科發展，正在香港科學園建設兩個世界級的創新平台，分別聚焦醫療科技和人工智能及機械人科技，鼓勵聯盟繼續深化區域合作，包括增加科研人員交流和提升科研合作。

她又說，致力推進創科發展，正在香港科學園建設兩個世界級的創新平台，分別聚焦醫療科技和人工智能及機械人科技，鼓勵聯盟繼續深化區域合作，包括增加科研人員交流和提升科研合作。