【23條】無提立法日期　林鄭重申會繼續創有利條件

政情
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內地2015年將4月15日訂為「全民國家安全教育日」，宣傳國家安全意識，全民國家安全教育日研究會今日（15日）則第二次在港舉行。

行政長官林鄭月娥致辭時指，社會繁榮安穩，與維護國家安全分不開，是香港各界應有之義。她又談到基本法23條立法，重申「權衡輕重，謹慎行事」的立場，嘗試創造有利立法的社會環境。

她又指，向中央遞交香港民族黨的報告已進入最後階段。

林鄭講到基本法23條立法，稱過去已多次公開表示立場，「權衡輕重，謹慎行事」。（洪嘉徽攝）

研討會早上在酒店舉行，林鄭指，社會繁榮安穩、人民安居樂業與維護國家安全是分不開，每人都要關心，也是香港各界應有之義。
林鄭講到基本法23條立法，稱過去已多次公開表示立場，「權衡輕重，謹慎行事」，嘗試創造有利立法的社會環境，讓香港社會可以正面處理這個對特區憲制要求，政府會繼續向這個方向邁進，但在沒有本地立法前，並不等於對違反國家憲法和基本法、試圖分裂和危害國家安全行為視若無睹，也不等於對有關法律避而不用，她以《社國條例》禁止香港民族黨運作作例子。
她又交代，向中央遞交民族黨的報告進入最後階段，希望並在不影響司法程序前例下，全面公開報告。

林鄭月娥指社會繁榮安穩、人民安居樂業與維護國家安全是分不開。（洪嘉徽攝）

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