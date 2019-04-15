【23條】無提立法日期　林鄭重申會繼續創有利條件

內地2015年將4月15日訂為「全民國家安全教育日」，宣傳國家安全意識，全民國家安全教育日研究會今日（15日）則第二次在港舉行。

行政長官林鄭月娥致辭時指，社會繁榮安穩，與維護國家安全分不開，是香港各界應有之義。她又談到基本法23條立法，重申「權衡輕重，謹慎行事」的立場，嘗試創造有利立法的社會環境。

她又指，向中央遞交香港民族黨的報告已進入最後階段。