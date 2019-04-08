人大為23條釋法？　鄭若驊不回應　重申合適時間才立法

《香港01》引述權威消息指，中央為免《基本法》23條立法在回歸廿二年後繼續拖延下去，正部署更為主動的做法，經過研究多個不同方案後，其中一個最震撼的方案是由人大常委會主動為23條釋法。 律政司司長鄭若驊表示，不會就揣測性報道作回應，僅重申23條立法是憲制責任，政府在合適時間才會立法。 特首辦重申，由於過去經驗顯示這個議題極容易引起社會爭議，本屆政府須權衡輕重、謹慎行事，並嘗試創造有利立法的社會環境。 另外，基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬指「未聽過」有關傳聞。

律政司司長鄭若沒有回應23條釋法傳聞，僅重申23條立法是憲制責任，政府在合適時間才會立法。（洪嘉徽攝）

鄭若驊今天出席特別財委會後，被問到中央是否將會就23條釋法，以及釋法有否法理基礎。她表示，不會回應揣測性報道，強調23條立法是憲制責任，而政府一直亦表示會在合適時間才會立法。

特首辦亦表示，不會對揣測性的報道回應，並指行政長官已表明，特區政府有憲制責任就《基本法》第23條制訂法例，以維護國家的安全。「由於過去經驗顯示這個議題極容易引起社會爭議，本屆政府須權衡輕重、謹慎行事，並嘗試創造有利立法的社會環境，讓香港社會可以正面地處理這個對特區的憲制要求。」

梁美芬表示，未有聽過有關23條釋法的消息。(洪嘉徽攝)

梁美芬則表示，未有聽過23條釋法的消息，又指若中央有這麼的討論，她或其他基委會成員會被諮詢。

被問到若中央就23條釋法，對香港是否弊多於利，她指不可以就傳聞作回應，又認為應給機會政府就23條立法作預備工作，待時機成熟後她再回應。

《香港01》引述消息人士指，港澳系統較早前完成有關23條釋法的建議報告，並已經呈交人大常委會研究，有理由相信釋法已經進入流程。