【專訪】怒斥林鄭「八婆」　胡志偉：皆因憤怒到極點　事前無計劃

政府修訂逃犯條例在政壇觸發巨大波瀾，特首林鄭月娥昨（9日）出席立法會答問環節時遭民主派圍攻，形象相對溫和的民主黨主席胡志偉更罕有發火，即場喝斥林鄭「你唔死都冇用呀八婆！」成為全場最激一幕。 胡志偉今日接受《香港01》專訪時表示，忍不住「爆seed」皆因問到最後一條問題時，聽到林鄭「將前三任特首維護中港法治區間的努力說成是鴕鳥和失職」，對她感到絕望，所以才按捺不住，強調當時用有關詞語形容林鄭是「恰如其分」，不會收回。胡說：「林鄭死不悔改，那一刻我的憤怒去到頂點。我用的詞彙是這種憤怒的條件下出現，我對她的描述是恰如其分，因為他根本不配做香港人特首。」

特首林鄭月娥日前出席立法會答問環節遭民主派圍攻，較溫和的民主黨主席胡志偉亦罕有發火斥林鄭「你唔死都冇用呀八婆！」。（資料圖片/張浩維攝）

回歸前，立法會是「尊貴的議員」議事的地方，議事堂上禮貎周周，「冒犯性」詞語並不多見，當年梁耀忠一句「臭罌出臭草」已聽得人瞠目結舌，被逐出議事堂。

民主黨主席胡志偉在議會內予人感覺一直是較「溫和」，然而近期他的議事風格卻似乎有所改變，繼上周在特別內委會上衝出座位直奔主席台斥責李慧琼後被趕出議事廳後，他昨日怒斥林鄭「八婆」，更被建制派視為嚴重冒犯。胡志偉向記者表示，並非自己風格改變，而是近期發生的事，讓其氣上心頭，「令每個人都沒辦法忍受」。他指，逃犯條例修訂，本質上是打開了中港區隔的後門，「放棄一國兩制」，讓大家不信任的內地的司法制度，影響每一個普通市民的生活；甚至影響到其他商人，「每一個關心香港的人，都不可能不動怒。」

胡志偉指，逃犯條例修訂，本質上是打開了中港區隔的後門，「讓大家不信任的內地的司法制度，影響每一個普通市民的生活」。（羅君豪攝）

與林鄭和解？視乎其與社會關係

林鄭上台之初，誓言要吹施政新風，改善行政立法會關係。民主黨與特首關係亦一度緩和，林鄭去年不但出席民主黨黨慶晚宴，更與胡志偉同檯進餐，又捐出3萬元，各人笑容燦爛。提乎此，胡志偉表示，民主黨與林鄭的「所謂好關係」，是要觀察對方長期的所作所為，然而兩年來林鄭的施政都是「重一國、輕兩制」。胡志偉說，「作為特首，她並非消除矛盾，只是在對立基礎上火上加油……又或是躲在選舉主任等所謂決策者後面推卸責任。」

4．28反逃犯條例修訂出現近年罕有的13萬人上街局面。胡志偉指，目前情況下看不到可以與林鄭修補關係的希望，「重點不是如何與政黨修和，而是她要先與社會修和。」

胡志偉指，目前情況下看不到可以與林鄭修補關係的希望，「重點不是如何與政黨修和，而是她要先與社會修和。」（羅君豪攝）

出言怒斥 非預先計劃

說起昨日怒斥林鄭「八婆」，胡志偉仍火氣不減，咬牙切齒，「她根本就是在一般市民眼中衰到貼地的壞人，這種壞人，許多市民的形容詞，就是我所說的那兩個字。」他又說，「八婆」的說法並非事先計劃，「我唔係嗰種可以預備定鬧人嘅人，如果我預左要鬧，我反而鬧不到」。

他解釋，昨天一直專注聽林鄭回答議員質詢，從楊岳橋的質詢，到他自己的質詢，再到林鄭居然將前三任特首維護中港法治區間的努力說成是「鴕鳥」和失職，「那種怒氣一直存在」。怒氣累積，終於爆發，胡志偉搖頭，「我對這個人，已徹底絕望。」