【國歌法】政府企硬延檢控時限至兩年　指侮辱國歌或牽涉大量人士

立法會《國歌條例草案》委員會明日（17日）早上召開第15次會議，將會審議由議員提出的修正案。政制及內地事務局今日（16日）回應法案委員會，表明不支持其中5項由泛民議員提出的修正案。 其中民主黨胡志偉提出修正案，要求刪去草案第7條第7項、訂明檢控時限為犯罪起計兩年的條文。政制局表明不會支持該修正案，局方解釋指，考慮到觸犯侮辱國歌的個案很大機會牽涉大量人士或網上行為，所需的調查及搜證時間較長，直指修正案會影響《條例草案》有效執法。

政制及內地事務局曾解釋，由於違反草案第7條的個案可能涉及大批身份不明確的肇事者，例如在足球比賽中噓國歌，警方未必能夠在六個月時限屆滿前完成調查。（資料圖片）

《國歌條例草案》委員會的審議已接近尾聲，議員可在下周一（20日）正午前提出修正案。委員會明日及後日將召開兩次會議，討論由9名泛民議員提出的9項修正案。政制局今日去信委員會，表明不支持胡志偉、民主黨許智峯、黃碧雲、鄺俊宇和尹兆堅提出的修正案。

根據草案第7條第7項訂明，執法部門可於警務處處長發現或知悉有關罪行的一年內，或干犯該罪行的兩年內（以較早者為準），展開法律程序，有關檢控時限由一般以簡易程序起訴的半年，延長至兩年。

政制及內地事務局曾解釋，由於違反草案第7條的個案可能涉及大批身份不明確的肇事者，例如在足球比賽中噓國歌，或涉及使用互聯網和社交媒體發布經篡改的國歌，就某些個案而言，警方未必能夠在六個月時限屆滿前完成調查，因此為了能有效執法，草案為國歌法執法延長檢控時限。

胡志偉提出修正案要求刪去有關檢控期限的條文，政制局表明不支持，指考慮到觸犯侮辱國歌的個案很大機會牽涉大量人士或網上行為，所需的調查及搜證時間較長，直指修正案會影響《條例草案》有效執法。

草案規定主要立法及司法人員的就職宣誓儀式需奏唱國歌，尹兆堅要求刪去有關場合奏唱國歌的規定。政制局表明反對此修正案，指有關規定參考了全國性法律《國歌法》第四條的內容，並因應香港的實際情況作出調整，又認為條例在附表3列舉奏唱國歌場合，充分反映《國歌法》的立法目的和原意，同時兼顧香港的實際情況，故不支持此修正案。

胡志偉提出修正案要求刪去有關檢控期限的條文。（資料圖片/羅君豪攝）

尹兆堅要求刪去立法及司法人員的就職宣誓儀式奏唱國歌的規定。（資料圖片/張浩維攝）