【政圈風聲】建制為「跑數」同開三會議　終引爆「西環拆天論」　

審議國歌法的法案委員會昨日爆出「意外」，由於泛民不滿會議與另外兩個委員會時間嚴重重叠，不斷要求點算法定人數抗議，建制派「班長」、委員會主席廖長江在忘記「熄咪」情況下，向身旁的民建聯張國鈞直言，若委員會最終流會，「『西環（中聯辦）』實係拆天」，有關對話內容經咪高峰意外曝光。 引發今次事件的源頭，是立法會工務小組小組委員會、《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》及《國歌條例草案》三個委員會罕有地在同一時段舉行會議，引起民主派不滿。《香港01》翻查三個委員會的委員名單，發現69名議員中（不計立法會主席梁君彥），有52名議員同時為其中兩個委員會的委員，當中16名議員更同時是三個委員會的委員，不論是建制、民主派議員也分身乏術。 而「三會重叠」的罕有安排，亦似非偶然，而是有人故意安排，背後原因是…

工務小組主席盧偉國同為三個委員會的委員。（資料圖片／洪嘉徽攝）



《國歌條例草案》委員會昨天召開第15次會議，由《國歌法》備受社會關注，民主派和建制派均總動員加入委員會，故委員數目高達64人，遠超日常的會議；隸屬財務委員會的工務小組委員會，因擁有審批撥款和把關的能力，也有39名議員參與；《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會所審議的議題，也是公眾高度關注，故亦有36名議員參與。翻查資料，有52名議員同時為兩個委員會的委員，當中16名議員更同時是三個委員會的委員。

專業議政教育界議員葉建源昨天也指出，根據《內務守則》第24(b)條，列明「為使議員能與其加何的委員會（包括常設委員會、事務委員會、法案委員會、小組委員會及專責委員會等）的所有黎議，應在切實可行的範圍內盡量避免編排兩個會議在同一時段內舉行。」

他指出，工務小組委員會早於3月5日已通知召開，審議電子煙的法案委員會和《國歌條例草案》委員會則分別在5月7日和5月14日通知召開，他坦言理解難以避免會議有重疊情況出現，但形容「重疊到這樣的程度，真是非常罕見」，他又反問「後面兩個委員會（吸煙條例和國歌法）的主席召開會議之時，是不是應該避免與另一個大型委員會重疊呢？」正因為會議安排不尋常，觸發泛民不滿，不斷要求點算法定人數，結果在《國歌條例草案》委員會鬧出廖長江中有錯，忘記「熄咪」下爆出「西環拆天」言論。

葉建源坦言理解難以避免會議有重疊情況出現，但形容「重疊到這樣的程度，真是非常罕見」。（資料圖片／盧翊銘攝）

有不具名的建制派議員指出，三個委員人數多的委員會會議在同一時段進行會議實屬罕見。導致這情況的主要原因，是臨近立會暑假休會，不少法案委員會都在「趕會」，加上國歌法法案委員會不容有失，在各委員會佔人數優勢的建制派議員疲於奔命，「每人時間都只有24小時，但須出席多個委員會的會議，情況猶如『跑數』般緊張，最方便的做法，就是把不同的委員會安排在同一時間、不同會議室進行，期間議員穿梭游走於幾個委員會之間，便可變相分身，在同一個時段內出席晒全部會議。」

有建制派議員指，這些委員會的法定人數門檻較低，議員普遍在發言後都不會留在會議室，而且這些委員會的法定人數門檻較低，例如工務小組的法定人數是7分1委員，法案委員會的會議法定人數則為委員人數的3分之1，故在此會議安排一直行之有效。

該議員又指，議員同一時間「走三場」，相對三個會議分散在三個時段較具效率。他坦言，《國歌法》是兵家必爭之地，對建制派而言特別重要，最終觸發《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》流會，以及廖長江「失言」風波，也只是忙中有錯。