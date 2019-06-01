【六四三十】蔡耀昌難忘救程真過程　無悔半生傾注中國民主　

1989年六四當晚，人稱「狗哥」的支聯會副主席蔡耀昌，當時和其他學聯成員通宵看電視，眼看北京軍隊開槍射殺平民學生，只感到無能為力。「往後那幾天是好空虛，好似好憤慨又好悲傷，又不知有甚麼可做，真是一片空白。」隨後一次學聯會議上，他暗自向自己許諾，要終其一生為中國爭取民主。 30年轉眼過去，蔡耀昌守住了他的承諾，為中國民主進程傾付半生青春。回想初衷，蔡坦言當年一切來得非常突然，也曾有過一刻猶豫的搖動。

六四事件後某日，蔡耀昌與學聯開會期間，突然自己走到一邊，「當時在想，對自己有個承諾 ，要終我一生推動中國民主。」（盧翊銘攝）

「當時在想對自己有個承諾 ，要終我一生推動中國民主。」1989年六四當晚，人稱「狗哥」的支聯會副主席蔡耀昌，當時和其他學聯成員通宵看電視，眼看北京軍隊開槍射殺平民學生，只感到無能為力。

「往後那幾天是好空虛，好似好憤慨又好悲傷，又不知有甚麼好做，真是一片空白。」隨後，蔡於一次與學聯開會期間，突然暗自許諾，要終其一生為中國爭取民主。

六四30年，眼前這位為中國民主進程，傾付了大半生青春，回想初衷，蔡耀昌坦言當年一切來得非常突然，也曾有猶豫過的行動。

蔡耀昌坦然，當年懷著一腔學生情懷，自然無畏無懼，「想到二、三十年前做的事，換成現在我會做嗎?可能我會因為家庭、各樣原因，猶疑更多。」（盧翊銘攝）

難忘營救程真 情節如演警匪片

程真逃亡香港期間，曾躲在走私船上，走私犯經過聯繫找上學聯成員。「她被一些人帶住，這不是黃雀行動的營救部份，真的比較麻煩。」蔡耀昌指對方索價較高，學聯曾嘗試與對方討價還價不果，最後由蔡耀昌帶50萬現金前往茶樓交收，一手交貨一手交人。

談起在茶樓的情景，縱然事隔多年，蔡耀昌仍猶有餘悸。「我長這麼大，很少拿幾十萬現金上街與人交收，真的很像警匪片」，一方面擔心被搶錢或遇上騙子，萬一丟失巨款難以交代；另一方面，又恐性命有虞。

蔡耀昌為保險計，帶兩人同行，其中一個負責攜錢在附近等候，他先行上茶樓視察環境，「上去見到貌似船家的人士，還有程真。」確認是程真本人後，蔡方下樓取錢，「我叫另一位同學不要上去，萬一有甚麼事，過了時間還沒見我下來就快點報警。」

為民運投注三十年青春歲月，即使今日中國人權狀況非旦未有寸進，反而大開倒車，蔡耀昌仍然無悔。（盧翊銘攝）

最猶疑的一次： 1991年親上北京

30年後，蔡耀昌談起這次茶樓「救人」經歷，他坦言當年懷著一腔學生情懷，無畏無懼，「想到二、三十年前做的事，換成現在我會做嗎?可能我會因為家庭、各樣原因，猶疑更多。」



蔡耀昌回想整個民運生涯，最猶疑的一次是1991年親上北京了解民運人士情況。

「1990年尾有波斯灣戰爭，西方國家對中國人權關注減弱，中國政府希望趁機清理89民運最後一批未審的人，包括王丹、劉剛、王軍濤、陳子明等人。」蔡耀昌表示，當時學聯商討，認為可到北京打聽訊息，回港向傳媒傳播，令更多人關注內地民運狀況。當時身為學聯秘書長的蔡耀昌，自認為責無旁貸，「真的要一個人上去的時候，當然有猶疑，因為你知道去北京是甚麼局面。」

為民運投注30年春青歲月，今日中國人權狀況非旦未有寸進，反而大開倒車，蔡耀昌仍然無悔，「在過程中你能夠幫到人，在那個環境中你覺得做了一些正義的事；雖然未能夠很大地改變歷史，但在那一刻你做了些大家都覺得有意義的事。」

