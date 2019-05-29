律師會明改選　張達明指有律師收拉票訊息　稱中聯辦點名撐5人

律師會理事會明日（30日）改選5名理事，去年當選理事的港大法律學院首席講師張達明今日在Facebook專頁，引述有律師朋友收到Whatsapp訊息，訊息指中聯辦希望他支持反佔中律師江玉歡等5名候選人。張達明質疑中聯辦做法如同介入律師會理事會選舉，又質疑中央是否希望經過改選後的律師會理事會，發聲明支持或者不反對《逃犯條例》修訂。

張達明質疑中聯辦做法如同介入律師會理事會選舉，又質疑中央是否希望經過改選後的律師會理事會，發聲明支持或者不反對《逃犯條例》修訂。（資料圖片/張浩維攝）

張達明在Facebook貼出有關WhatsApp訊息的截圖，該「律師朋友」收到兩則訊息，其中一則說：「中聯辦希望你在今屆律師（公）會改選時可以支持下列人士」，另一訊息則是5名候選人的海報和參選人編號，當中包括翁余阮律師行鄭偉邦、新民黨江玉歡、律師會大中華法律事務委員會委員簡汝謙、現任理事湯文龍和何韋律師行合夥人余國堅。

張達明質疑為何中聯辦要介入律師會理事選舉，反問「這是否就是中央官員一直強調，所謂不變形、不走樣的一國兩制？」他又質疑中央是否希望透過周四改選後的律師會理事會「小罵大幫忙」，發聲明支持或者不反對《逃犯條例》修訂。

早前有關注改選的事務律師去信9名候選人，要求候選人就是否同意律師會應促請政府撤回《逃犯條例》表態，最終只有人權律師帝理邁和律師會年青律師組委員會成員黃金霏表態要求政府撤回修例。江玉歡、簡汝謙、鄭偉邦未有逐一回應有關問題，其中江玉歡指有關問題要求候選人以「是」或「否」回答，不足候選人表達就有關議題的意見，又指部分問題牽涉政治和與選舉無關，強調律師會不應政治化。湯文龍有逐一回答問題，余國堅則沒有回覆相關信件。