【逃犯條例】70多國駐港領事商會代表抵政總　林鄭率官員解說修例

繼與美國及加拿大駐港領事見面後，特首林鄭月娥今日（5日）與70多個駐港領事和代表見面，解說《逃犯條例》修訂。

特首林鄭月娥與70多個駐港領事和代表見面，解說《逃犯條例》修訂，包括為本土民主前線黃台仰及李東昇提供難民庇護的德國，其駐港澳總領事林文禮（圖）。（余俊亮攝）

會議下午三點開始，多國駐港領事乘車座駕抵達政府總部，包括曾就修例與林鄭會面的歐盟駐港澳辦事處主任卡門.卡諾、德國總駐港總領事林文禮等，美國駐港澳總領事唐偉康到場時，獲商務及經濟發展局局長邱騰華握手迎接。

參與會面的官員除了林鄭，還有負責修例的保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊，據悉邱騰華並非在席。

會議原定歷時個半小時，最終超時半小時結束，領事和代表約5時離開政總，他們手持英文版本的修例宣傳小冊子，以及5月31日立法會保安事務委員會討論修例的文件。領事和代表絕大部分不願回應記者提問，其中唐偉康僅稱是有用的簡介會。而前立法會議員詹培忠兒子、巴布亞新畿內亞駐港名譽領事詹劍崙則指，當局席間解釋整個移交安排，但他沒有時間提問，強調巴布亞新畿內亞支持修例。

林鄭與領事會晤後，其後與外國商會代表見面，涉及國家包括奧地利、紐西蘭、法國、印度、意大利、新加坡、日本、德國、瑞士、加拿大、澳洲、丹麥及馬來西亞。