【逃犯條例】林鄭約商會限2小時覆？　林卓廷：投訴政府極不禮貌

特首林鄭月娥今日（5日）於政府總部邀請數十位駐港總領事及外國商會代表，就逃犯條例修訂作交流。 民主黨立法會議員林卓廷透露，有商會代表向他反映，於昨日下午2時半收到政府電郵通知，要求商會於下午5時前回覆能否出席今日會面，認為當局安排時間倉卒，做法極不禮貌。

林卓廷透露，有商會代表向他反映，於昨日下午2時半收到政府電郵通知，要求商會於下午5時前回覆能否出席今日會面，認為當局安排時間倉卒，做法極不禮貌。（鄭榕笛攝）

林卓廷稱，向他投訴的商會代表指出，該商會過往極少就逃犯條例與政府接觸，對有關議題存在許多意見及疑問，「商會收到邀請後，要內部討論是否出席及安排代表」，認為政府就一個如此重要、影響商界決定的修訂約見商會，竟然要求對方兩小時內回覆，做法極之不禮貌，亦不尊重有關商會。

林又稱，有商會代表透露，是次會面有部份重要商會未有獲邀出席，由於該批商會屬國際商業委員會（IBC）成員，過往會定期會見政務司司長張建宗，「過往開會都是20多個商會一起見，為何今次有部份商會不獲邀請呢？」

林卓廷認為林鄭急於約見商會，反映《逃犯條例》的火頭在外國燒起，外國領事及商會給予政府一定壓力，令政府急於救火。

他提到，林鄭月娥上次會面商會代表後，指對方沒有提出反對修例的具體理據。故有商會作好準備，若然林鄭扭曲他們說法，商會會作說明，以正視聽。