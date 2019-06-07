【汽油彈襲警車．警署】梁振英fb帖文：太不尋常　議員：挑釁警方

灣仔警總外凌晨3時許發生狂徒向衝鋒車投擲汽油彈事件，縱火者仍然在逃。到下午3時許，跑馬地警署門外疑懷有人縱火，地上被熏黑，並留下懷疑汽油彈碎片。 一向關心社會動應的前特首梁振英，在跑馬地警署門外發生縱火案不久，於其Facebook帖文，直言「警車和警署一日內被汽油彈兩次襲擊，最近發生的事太不尋常」。

前特首梁振英在其Facebook帖文，直言「警車和警署一日內被汽油彈兩次襲擊，最近發生的事太不尋常」。(梁振英fb)

梁振英稱，汽油彈是極容易到手的武器，加上香港人煙稠密，可招致巨大人命和財物損失。他續稱「社會上有人為了自己的政治利益，不斷激化青年人，不斷散播「違法達義」、「勇武」、「黑警」等歪理，對這些言論如果我們不駁斥，對這些人如果我們不嚴懲，將來後悔莫及」。

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凌晨3時半，一輛港島總區衝鋒隊警車駛至灣仔軍器廠街向告士打道方向的警察總部外時，一名男子突然將手上汽油彈擲向警車車身，隨即乘坐私家車逃去無蹤。到下午3時許，跑馬地警署門外又再發生懷疑被擲汽油彈事件，地面熏黑。

警方強烈譴責破壞法紀的行為，並重申絕不容忍任何暴力行為。

立法會保安事務委員會主席陳克勤對此予以強烈譴責，指是有預謀的挑釁行為，但不認為事件與「6．9反對修訂《逃犯條例》遊行」有關。

陳克勤續指，由於事發地點在警察總部附近，而且施襲對象亦為執法機關車輛，「這明顯是針對警方的有預謀的挑釁行為，是危害香港的社會安全」。他直指縱火暴徒行為絕對不能容忍，又認為有關行為不但危及車上警員的生命安全，事發地點更鄰近加油站，萬一引起其他連鎖反應，後果將更為嚴重。

他呼籲警方優先處理相關的案件，以及目擊者向警方提供線索，盡快緝拿縱火者歸案。