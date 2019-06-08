【政圈風聲】6．9遊行當日行動升級成主流聲音　非建制派各自行動

政府修訂《逃犯條例》引來社會強烈反彈。明日（9日）舉行的反修例遊行，預料規模之大，將是雨傘運動後少有。 反修例「大戰」當前，泛民與社運圈亦密鑼緊鼓謀劃每一步棋。遊行前一日，有消息指，非建制派大致形成一種主流聲音，認為在遊行之外，應採取「升級行動」，藉此向政府施壓。學生動源鍾翰林就表示，曾與部分泛民團體溝通，並相互知悉對方行動，雖不會有合作或協調，但就有默契，會盡量不干預、不影響對方。 不過，昨日接連發生兩宗投擲汽油彈事件，就為行動部署蒙上陰霾，有社運圈中人表示，升級行動未必需要暴力，就算動作較為激烈，但亦遠未及「汽油彈」的程度，擔憂遊行前夕出現此類事件，會令有意在遊行後參與升級行動的人士卻步。

「反修例」一役被非建制派跨光譜，視作守護香港的關鍵一戰。（資料圖片/李澤彤攝）

「反修例」一役被非建制派跨光譜，視作守護香港的關鍵一戰。4.28反修例遊行13萬人上街後，不但民主派在議會內外全面開展攻勢，連過往時常與主流泛民不咬弦的「本土派」和「港獨派」亦開始參與討論，並以實際行動介入。

同時，民陣多次聲言不排除將「反修例」行動，升級到「包圍立法會」，但一直未有確實定案。而包括學生動源鍾翰林等少數「港獨派」和激進泛民人士，雖於5.11民陣立法會外集會後，嘗試紮營留守，但參與人數不多，翌日便和平散去。其後，隨著民陣宣布6月9日再次發起「大遊行」，再加上國際社會和法律界等各界頻頻發生，「反修例」氣氛日趨炙熱。非建制派遂開始醞釀在遊行當日「乘勝追擊」採取進一步行動。

據了解，有多個激進泛民、自決派和港獨派組織，分別構思過包括佔領街道、立法會或留守立法會外等不同形式升級行動，惟考慮到遊行當日的情況可能有不少變數，各方至今都沒有定案。（資料圖片/李澤彤攝）

據了解，有多個激進泛民和港獨派組織，分別構思過包括佔領街道、立法會或留守立法會外等不同形式升級行動，惟考慮到遊行當日的情況可能有不少變數，各方至今都沒有定案。

學生動源中鍾翰林接受查詢時就表示，明日遊行時，會否發起更激烈的抗爭，要視乎情況，最主要考慮是警方採用武力的程度，他強調，該組織的宗旨是「抗爭無底線」，明日會盡量維持和平、非暴力的抗爭模式，但不排除因應警方的行動，調整抗爭模式。

他又透露，該組織會盡量與同屬港獨派的香港獨立聯盟一同行動，而他亦曾與部分泛民主派組織溝通，「大家互相知道對方會發起的行動」，共識是盡量不干預、不影響對方。至於周六的「汽油彈事件」，他就表示，相比起泛民，港獨派較不擔心事件帶來的影響，又表示，倘有人在抗爭中作出更激烈行為，獨派亦不會「割蓆」。

鍾翰林透露，他曾與部分泛民主派組織溝通，「大家互相知道對方會發起的行動」，共識是盡量不干預、不影響對方。（資料圖片/歐嘉樂攝）

香港獨立聯盟陳家駒亦表示，明日遊行會「見機行事」，強調會視乎警方採取「對等武力」參與抗爭。他直言「汽油彈事件」疑犯並非獨派人士，現階段亦不認為有需要使用爆炸品應對警方武力。

自決派方面，香港眾志林朗彥亦在facebook發帖文表示，明天該黨不會安排籌款，但會「作出一個更為重要的呼籲，大家密切注意」，似是暗示明日將有後續行動。

另據知，泛民各組織，亦曾在數日前碰頭，就周日遊行的升級行動「互通聲氣」，然而是次會晤並無港獨派組織參與。