【逃犯條例】倘立法會大會一直無法開會　政府變陣有何選項？

逾萬示威者為反對《逃犯條例》，昨(13日)發動包圍立法會行動，最終演變成警民暴力衝突。特首林鄭月娥立場強硬，拒絕撤回《逃犯條例》修例。按政府態度，草案恢復二讀只是時間問題。 立法會主席梁君彥原定本周三、四、五及下周一、二、三、四召開共61小時會議審議條例。他今(13日)再宣佈立法會今日、明日亦不開會，會議時間已比原計劃押後三日。實政圓桌田北辰日前在立法會上疑「漏口風」，令外界盛傳政府計劃在6月27日(周四)表決草案，按此推算，審議時間迫在眉捷。外界關注的是，倘立法會一直被包圍、衝擊，無法正常召開會議，政府可否變陣恢復二讀？

立法會議事規則無規定會議地點一定要在立法會大樓內，理論上議員可集體移師其他地點開會。(資料圖片/張浩維攝)

金鐘經歷昨日大規模的衝突，立法會頓成戰場，部份示威者更一度攻入立法會示威區，民情洶湧下立法會短期內能否順利開會，存在變數。一旦立法會大會一直無法召開，政府究竟有沒有其他方法開會？

其實，法例上無規定立法會大會的會議地點一定要在立法會大樓之內。1997年，「臨時立法會」成立之初被港英政府認為屬非法組織，不予承認，當然亦沒有提出會議場地及設施，於是臨立會成員移師深圳開會，並自行修訂或通過法案。當然，當年臨立會與今日立法會的性質不可同日而語，但法律上，的確沒有規定在指定立法會的開會地點。

因此即便示威者佔領立法會大樓，理論上議員可集體移師其他地點開會，例如灣仔會議展覽中心等，只要立法會主席梁君彥跟足議事規則程序召開會議，而出席議員又符合法定人數要求，通過的法案便具法律效力。不過，不少建制派人士認為更改地點開會的可能性極低，因此舉只會令本已受質疑的《逃犯條例》更加失去認受性及正當性。

外界的另一個關注面，是民陣已再度號召市民周日(16日)遊行及周一(17日)集會，可預期未來民間仍陸續有抗議行動。若然金鐘示威集會持續，立法會有機會面臨周四(20日)才能開會的困局，屆時建制派能否「快刀斬亂麻」，令草案一日內三讀通過？

立法會主席的權力極大，包括有權為草案審議限時，以一地兩檢為例，梁君彥在恢復二讀前限時辯論36小時，所以理論上他同樣有權裁定以極短時間審議《逃犯條例》修例。但現實上幾乎不可能做到，因為主席事前已為逃犯條例修訂接納處理 153 項修正案，每條修正案都需時處理，就算當日以每10分鐘完成處理1項修訂案，也超過24小時，何況民主派必定拉布。故政府如一心趕在7月底前表決，加會甚至通宵開會，都是很可能發生的事情。