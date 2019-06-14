【逃犯條例】民意戰持續　反修例大聯盟成立　發動聯署、長輩圖

隨著立法會大會連續3日暫停開會，修訂《逃犯條例》在議事廳之役稍有喘息的空間，但修例的民意戰仍然繼續。在反修例陣營，有網民今日（14日）成立「保民生抗修例大聯盟」，聯盟發起反修例聯署之餘，亦發布一批「長輩圖」，宣傳修例後經濟或會受挫等資訊，明顯與由全國政協委員黃英豪成立的「保公義撐修例大聯盟」打對台。 《香港01》現正向保公義撐修例大聯盟查詢。

反修例大聯盟成立。（截圖自大聯盟聯署網頁）

「保民生反修例」大聯盟的風格建制味甚濃，好像聯盟的大姆指標誌，乃修改5年前成立的「保普選反佔中」大聯盟標誌。

「反修例」聯盟名字亦與撐修例的「保公義撐修例」大聯盟有異曲同工之妙，聯署網頁與「撐修例」的網頁版面形同孖生，聯署的內容和方式更是一模一樣，好像支持的「港人陳某在台灣殺人案泯滅人性」、「本港《逃犯條例》存在漏洞」、「有逼切修改需要」等5點，登記聯署亦只需姓名和身份證編號頭四個數字。

↓↓反修例聯署與長輩圖一覽↓↓

+ 10 + 9 + 8

不過去到中午，聯署內容有變，只改成「保民生」、「穩經濟」和「反修例」。截止中午12點，成立不足一日的「反修例」聯署人數已超越「撐修例」。

另外，「反修例」聯盟推出一系列反修例的「長輩圖」，供支持者傳閱，例如中國駐英大使劉曉明受訪時指北京從未指示修例等，更大打經濟牌，聲言修例破壞香港經濟。