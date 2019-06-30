【逃犯條例﹒直播】撐警集會　高呼「阿Sir、Madam我撐你」

政府推動《逃犯條例》修訂爭議持續，引起多場大規模示威遊行，其中於6月12日的金鐘警民衝突，加上近日兩次的圍堵警總行動，警民關係每況愈下。建制派立法會議員何君堯今日（30日）在金鐘添馬公園發起集會，支持警察執法。 出席人士包括基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協委員兼警務處前處長鄧竟成、保安局前局長李少光妻子、影帝梁家輝等。

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【15:32】湧至添馬公園人數不斷增加，警方實施人流管制，參與集會者需經中信天橋去添美道，趕赴集會現場。

【15:23】海富天橋有不少避雨撐警人士，並瘋狂找軍裝警員自拍及打氣，有大會工作人員呼籲他們不要阻塞通道。現場再落大雨。

【15:16】主持稱收到警方通知，仍有大量人士前往。基本法委員會副主任譚惠珠上台發言時稱，香港是全世界最安全城市之一，警方會協助遊行人士開路，使每個人完成遊行、抗議。她稱世界「無一個地方學得香港咁民主發表意見」，但質疑可能有人受外國勢力影響、「可能收咗錢」，可能為選票才做出很多衝擊社會行為。她強調，香港警察全球排第八，他們忍辱負重，為的是不讓香港流血，對中國、香港作任何打擊。

【15:11】藝人梁家輝在場。

【15:00】台上帶領集會人士獻唱歌曲《大丈夫》。

【14:56】導演高志森上台發言稱，全世界最忍得的警察是香港，他們憑良心面對不合理攻擊，但傳媒報道一面倒偏幫示威者，強調近日和平遊行集會有人故意滋事，有強大力量擾亂安寧。

【14:51】台上主持宣布活動開始，何君堯稱集會是和平，要表示理性，以理服人。台上主持稱近日有小朋友不珍惜生命，對此非常傷感，他認為生命很重要，社會屬大家，生命屬於自己，呼籲為香港走岀陰霾，安靜30秒。添馬公園現場落雨。

【14:48】何君堯上台，台下的集會人士隨即拍掌。台上主持問何君堯「呢到係咪有錢派？」何指：「我地大把錢，但唔係呢到派」，主持強調若有人派錢應要拒絕，不要讓人抹黑。

【14:07】金鐘地鐵站有大量白衣及藍衣人，不時拍手歡呼：「支持警察。」