【逃犯條例】林卓廷遭撐警人士雨傘插肚　黃之鋒被隔窗指罵

建制派立法會議員何君堯今日（30日）於添馬公園發起撐警集會，大會宣布有約16.5萬人出席，警方則稱有5.3萬人，期間集會人士與在反對《逃犯條例》修訂人士發生多場衝突。民主黨立法會議員林卓廷下午於政府總部外的海富中心天橋上，被大批白衣及藍衣人士包圍推撞，有片段拍攝到林的眼鏡幾乎飛脫，他表示自己手指及腹部受傷，已經報警並往瑪麗醫院驗傷。另外有示威者在立法會大樓外隔窗指罵香港眾志秘書長黃之鋒，其後更轉向現場記者施襲。

林卓廷表示自己一上天橋便被橋上的示威者包圍，推撞間眼鏡差點飛脫。」（影片截圖）

林卓廷於晚上6時回覆《香港01》查詢時表示，當時自己剛結束記者會，獨自步行途經金鐘海富天橋，一上天橋便被橋上的示威者包圍，「有人打我個頭，眼鏡都差啲飛甩」。

林卓廷被屈手指、擲水樽、雨傘插肚

林卓廷表示，未及數清現場有多少撐警示威者，「感覺有過百人」，他稱起初以為對方只會罵人，但其後有一中年大叔用力屈他的手指，導致手部留有傷痕；雖然有數名警察包圍林卓廷保護他，但有一中年女人用雨傘攻擊他腹部，另外有人向他擲水樽並擊中林的頭部。最後警察護送林卓廷離開天橋，示威者未有尾隨，方始脫身。

林卓廷稱，自己無向示威者說話，「冇挑釁佢哋，中間都只係叫佢哋停手」，但對方卻包圍及攻擊他，他已經即場向警方報警，之後往瑪麗醫院驗傷。

黃之鋒：詫異撐警人士與警察推撞

黃之鋒現身立法會大樓大堂時，有中年示威者隔窗指罵他「暴徒」，更向黃稱：「你無拉褲鏈咁好笑」，黃之鋒在大樓內隔窗微笑以對。之後有中年女士加入「倒黃」陣營，更轉而辱罵現場採訪記者，更多次以手拍打攝記相機，又多次出腳向記者施襲，並用手肘揮向記者左邊鎖骨，至少3名記者受襲。

黃之鋒表示，原本計劃參與今晚悼念晚會，故提早到現場，但指對於有支持警察人士意圖衝擊立法會大樓感到詫異，「民主派會做公民抗命，估唔到支持警察人士會除鞋拍打立法會門口玻璃，意圖衝入去及同警察推撞，與所謂奉公守法有一定落差」。他對於被撐警人士辱罵及做粗口手勢，認為是「講一套做一套」，又指有立法會議員被圍堵及丟水樽，但過去「反送中」示威者都是動口不動手，直斥「雙重標準」。

對於今日集會人數，他說有參與者一度佔據龍和道，認為與「反送中」示威者行為無異，加上大部分時間集會在添馬公園進行，質疑何以容納16.5萬人。