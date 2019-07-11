【逃犯條例】6月屢關金鐘站拖死南港島線　區議員質疑警方行動

南區區議會屬下運輸及交通事務委員會今（11日）討論警方在6月返逃犯條例修訂運動期間，突然多次關閉港鐵金鐘站。多名民主派區議員先後發言，不滿警方封鎖金鐘地鐵站有濫權之嫌，並投訴令南港島線乘客造成極大不便。 警方代表回應指，關閉地鐵站首要考慮因素為顧慮公眾安全及秩序，當局明白措施對居民造成的影響，希望大家明白六月期間發生了香港過往從未遇過的歷史事件，警方已盡一切能力協調，將對市民的影響減到最低。

民主黨南區區議員柴文瀚指，金鐘站地鐵站並非出現類似槍戰或恐怖襲擊程度的問題，警方在此情況下封閘及暫停轉車服務令市民感到受阻。（鄭榕笛攝）

提出議程的民主黨南區區議員柴文瀚指，金鐘站地鐵站並非出現類似槍戰或恐怖襲擊程度的問題，警方在此情況下封閘及暫停轉車服務令市民感到受阻，加上部份乘客並非參與示威，而是要上班或轉車，封站會令人質疑警方是否做得過分。

警務處香港仔分區警署助理行動指揮官李嘉欣回應指，警方於地鐵站關閉出入口前會適時作出風險評估，當中首要考慮因素為顧慮公眾安全及秩序。若然警方認為地鐵站附近一帶存在公眾安全風險，會呼籲市民切勿前往該處；若然認為風險會加劇，方會進一步與地鐵溝通封站，「我們不會一意孤行去做某些事，而是聽取地鐵的專業意見，根據既定程序，要求地鐵站協助作出人流管理措施。」

港鐵車站事務經理黃港傑稱，港鐵以往於大型活動期間都會與警方緊密聯繫，亦曾經試過配合警方要求實施人流管制措施或關閉車站。

警務處香港仔分區警署助理行動指揮官李嘉欣指，警方於地鐵站關閉出入口前會適時作出風險評估，當中首要考慮因素為顧慮公眾安全及秩序。（鄭榕笛攝）

6月12日有大批示威者包圍立法會以阻止逃犯條例二讀通過，警方最後施放多枚催淚彈及橡膠子彈驅散人群。金鐘地鐵站自當晚起應警方要求關閉，直至翌日（6月13日）下午二時重開。民主黨羅健熙不滿警方做法，指金鐘站被封，令以金鐘作總站的南港島線乘客無法轉車，不能如常上班。

助理指揮官李嘉欣回應指絕對明白人流管制措施對南區居民造成的影響，會透過運輸署及其他公共交通工具配合提供路徑讓南區居民出入。她希望與會者明白六月發生的是歷史事件，香港過往從未遇過，警方已盡一切能力協調，將對市民的影響減到最低。