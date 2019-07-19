【逃犯條例】何君堯倡人大釋法復活修例：出招2、3星期可解決

《逃犯條例》修訂引發的爭議不斷，民主派立法會工黨張超雄等提出多個私人條例草案，希望令港府在能夠移交台灣殺人案疑犯的同時，無需打開中港兩地疑犯移交的缺口。 身為律師的建制派議員何君堯今日（19日）則在「now新聞台」節目上表示，已向保安局局長李家超提出新建議，即透過人大常委會釋法，宣告條例中「不適用於中華人民共和國其他地區」的條文為無效，香港就可按個案移交機制，移送疑犯到台灣，「佢出招2、3個星期就可以解決」。

何君堯表示，已向保安局局長李家超提出新建議，即透過人大常委會釋法，宣告條例中「不適用於中華人民共和國其他地區」的條文為無效，香港就可按個案移交機制，移送疑犯到台灣，「佢出招2、3個星期就可以解決」。（資料圖片/梁鵬威攝）

何君堯今日重提政府修例方案，惟他認為，可以「全國人大常委會釋法」的方式，宣告《逃犯條例》中，「將中國其他地區排除」的條文失效。

換言之，無需透過本地立法，港府的《逃犯條例》修訂原方案就可復活，並透過人大釋法落實。

何君堯又稱，透過該方法，香港就可以按照現行機制，以個案移交形式，將疑犯移交到台灣。

不過，台灣陸委會曾多次表明，在港府修訂《逃犯條例》原方案，即允許香港將疑犯移交到中國大陸的框架下，台方不會接受移交陳同佳。而港府也已在上月暫緩修例方案。張超雄亦質疑，何君堯的建議等同自己無法解決，「就揾阿爺出手，抹咗個法例」，他認為如人大常委會可無端抹去法例內容，後果很嚴重，是直接打擊法治。

公民黨楊岳橋亦不認同以中央介入方式處理，否則會破壞一國兩制。