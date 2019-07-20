【逃犯條例．直播】建制動員「守護香港」　白衣人潮站滿添馬公園

修訂《逃犯條例》爭議不斷，支持與反對陣營均連場舉辦大型集會表態及動員。繼早前的撐警集會後，建制派今日（20日）再於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會，邀請多名建制派重量級元老、明星等到場聲援，從下午3時多開始，金鐘地鐵站海富中心的出口聚結大量穿着白衣和藍色的中年人，而來自香港各區的市民，亦陸續抵達現場出席集會。

市民冒雨在添馬公園出集守護香港集會。（羅君豪攝）

【16:30】集會大台與記者台之間已站滿集會人士，出席市民已站滿整個添馬公園。

【16:20】集會將於5點舉行，但開始前一小時已有不少人在添馬公園聚集，現場以英文字母分成多個區域，有人撐起由同鄉會製成的標語，例如香港深圳社團總會的「不要圍城，還我香港」等，亦有人在場派發由《大公報》和《文匯報》印有標語的頭版。現場所見，參與人士大多為中年人或長者，有多個社團的成員參與，包括「香港海南社團同鄉會」、「香港柳州同鄉會」、「福建大學香港校友會」等，部分人操普通話或不同地區的方言。此外，現場有身穿寫有「 香港保安經理學會」、「 香港註冊保安導師學會」 、「雄獅警衛」字樣的反光衣人士、以及大會糾察在場維持秩序。

【16:00】大批穿上白色和藍色衣服的市民，陸續抵達金鐘港鐵站外集會，有人舉起九龍區、觀塘區各同鄉會等紙牌標語，方便到來的市民歸隊集合。

大量穿着白衣的市民在下午3時許抵達金鐘。（陳欣彤攝）

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由建制派人士發起的「守護香港」集會，下午5時在金鐘添馬公園舉行。根據警方發出的不反對通知書顯示，集會由「香港島各界聯合會」發起，地點包括添馬公園、龍和道南面行人路、立法會西面行人路等，預料參與人數為2萬，大會至少安排近千名糾察維持秩序。

「守護香港」集會由陳百祥、肥媽兩位藝人擔任主持，兩小時的集會有多個環節，包括「反暴力 撐警察」、「反撕裂 保安寧」、「反衝擊 保經濟」、和「守護香港 全民加油」等。首部分由主持人講出最近出現社會出現許多暴力事件，警隊難維護社會秩序，然後播放一個受傷警察家庭心聲的卡通片。前警察一哥鄧竟成則會帶多名退役警察及警察家屬上台講話，法律界人士馬恩國、何君堯、陳曉峰等就會一起討論譴責襲警、圍警、辱警等不法行爲。

之後經濟日報副社長石鏡泉、前食物及衞生局局高永文及港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂等人會上台談談如何讓香港降溫；又會一起唱歌，做「停一停，想一想」的主題動作。

↓↓「守護香港」集會時序表↓↓