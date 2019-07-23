蔡淑嫻下周二升任為創科局常秘 　潘婷婷同日接任創科署署長

政府新聞處今（23日）發稿，宣布數名高層官員調動。現任創新科技署署長蔡淑嫻將於下周（30日）起調任為創新及科技局常任秘書長，運輸及房屋局副秘書長（運輸）潘婷婷亦於同日（30日）接替蔡淑嫻，出任創新科技署署長。而財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）張國財將於下月26日出任香港駐歐盟特派代表。

公務員事務局局長羅智光指，三位官員均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。