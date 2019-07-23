蔡淑嫻下周二升任為創科局常秘 　潘婷婷同日接任創科署署長

撰文：陳欣彤
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政府新聞處今（23日）發稿，宣布數名高層官員調動。現任創新科技署署長蔡淑嫻將於下周（30日）起調任為創新及科技局常任秘書長，運輸及房屋局副秘書長（運輸）潘婷婷亦於同日（30日）接替蔡淑嫻，出任創新科技署署長。而財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）張國財將於下月26日出任香港駐歐盟特派代表。
公務員事務局局長羅智光指，三位官員均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。
羅智光表示，創新及科技局前常任秘書長卓永興擔任公僕38年，一直盡忠職守，熱誠投入工作。出任創新及科技局常任秘書長期間，致力發展香港成為創新科技樞紐，建樹良多。卓永興於1981年6月加入政府任職警務督察，於1984年8月轉職政務職系，並於2017年4月晉升為首長級甲一級（D8）政務官，由創科局於2015年11月成立後便擔任常秘，直至今年4月開始退休前休假。
現任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）張國財將於下月26日出任香港駐歐洲聯盟特派代表。（資料圖片）
前創新及科技局常任秘書長卓永興今年4月退休。（資料圖片）
蔡淑嫻1986年10月加入政務職系，於2017年4月晉升為首長級甲級（D6）政務官，她於2015年8月起出任創新科技署署長。
潘婷婷1987年7月加入政務職系後，於2014年4月晉升為首長級乙一級（D4）政務官，2010年10月起在運輸及房屋局先後出任兩個副秘書長職位。
張國財則於1993年10月加入政務職系後，於2014年4月晉升為首長級乙級（D3）政務官。2013年1月起出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）。
現任運輸及房屋局副秘書長（運輸）潘婷婷亦於同日（30日）接替蔡淑嫻，出任創新科技署署長。（資料圖片）