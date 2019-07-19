【政圈風聲】政務官進修好位　原來潛藏財庫局？

《香港01》昨日報道多名政務官調動，仍有下集。政府每年都會保送首長級第二級（D2）政務官到英美著名大學進修，去年有財政司司長前新聞秘書葉海鷹（Kirk）、律政司司長前政務助理李文成（Howard）等，據聞今年其中一位是原任財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）（收入1）的翁佩雲（Pecvin）。最巧合的是，她的接任人是去年前赴美國哈佛大學甘迺迪政府學院修讀公共行政碩士的鍾志清（Helen），財庫局這個位置可算是「旺文昌」。

翁佩雲（右）曾任教育局，處理延續教育，對上一個位置是處理預算案收入、負責本地稅務及有關法例的政策。（六福珠寶）

翁佩雲曾任教育局，處理延續教育，對上一個位置是處理預算案收入、負責本地稅務及有關法例的政策，她將修讀美國史丹福大學一年制管理學理學碩士（Master of Science in Management）。鍾志清則曾任政制及內地事務局，主力處理區議會及立法會選舉的政策及立法事宜、監督選舉管理委員會和選舉事務處的內務管理支援等，2014年政改期間有份四出遊說各界，爭取支持。

另一方面，《香港01》昨日報道，旅遊事務副專員廖廣翔（Aaron）即將平調至財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），原任D3的張國財（Eddie）即將驛馬星動，前赴比利時首都布魯塞爾，升任D4的香港駐歐盟特派代表，接替擔任現職近4年的林雪麗（Shirley）。而廖廣翔的位置，將會由公務員事務局首席助理秘書長（人力）、曾為時任環境局局長邱騰華及黃錦星政務助理的蔡敏儀（Katherine）升任。

鍾志清則曾任政制及內地事務局，2014年政改期間有份四出遊說各界，爭取支持。