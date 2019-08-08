【逃犯條例】團體提11大訴求：重啟修例工作　確認612為暴動

《逃犯條例》修訂引發長時間示威遊行，部份更發展成警民衝突。 團體香港政研會今午(8日)灣仔警察總部外聲援警方，主席鄧德成表示，收集市民意見後，總結了「九萬市民11大訴求」，包括重啟《逃犯條例》修訂、確認6．12是一場暴動，追究612暴徒的刑責，以及成立獨立調查委員會，調查民主派立法會議員有否協助或煽動暴動等。

政研會主席鄧德成表示，提出的11大訴求，包括要求重啟《逃犯條例》修訂。(洪業銘攝)

約50人中午到警總外請願，並高叫「支持警察、嚴正執法」、「暴徒不代表香港人」，「香港要和平」等口號。

政研會主席鄧德成表示，提出的11大訴求，包括要求重啟《逃犯條例》修訂，稱「解鈴還需繫鈴人」，香港目前的狀況是源於《逃犯條例》的爭議。

鄧並希望政府及保安局確認6．12是一場暴動，追究612暴徒的刑責，以及成立獨立調查委員會，調查是否有泛民議員參與其中，又要求追討遊行集會申請人，有關導致公眾設施損壞的維修費，「他們應該承擔社會的責任」，「這條數不是市民嚟埋單，應該是暴徒嚟埋單的」。

他又指，目前警方受到很大的壓力及經常受到侮辱，促請盡快制定辱警法。

請願人士到場後，高叫「支持警察、嚴正執法」，「香港要和平」等口號。(李偉欣攝)

11大民間訴求 1.重啟《逃犯條例》修訂 2.確認612為暴動 3.追究所有612及之後為違法暴徒刑責 4.成立獨立調查委員會追查泛民議員有否參與及協助暴亂 5.追討遊行集會申請人有關活動導致公共設施損毀復修費用 6.要求警隊加強執法 嚴厲打擊一切暴力衝擊違法行為 7.馬上展開23條立法程序 8.制定【禁止示威蒙面法】 9.制定【禁止侮辱執法公職人員法】 10.徹查外國反華組織資金在港流向 11.開發【香港電台】公眾使用權

香港政研會在8月3日舉行「希望明天」音樂集會，大會指有9萬市民出席。香港政研會收集了大量市民意見，歸納為11大民間訴求，今日（8日）在灣仔警察總部門前發表。

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