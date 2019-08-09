【逃犯條例】倡成立「真相與和解委員會」　民主思路：非分辨對錯

政府修訂《逃犯條例》及警方鎮壓示威時被指濫用武力，引發近月來連串警民衝突和不合作運動，政府一直未有應民間要求，成立獨立調查委員會調查修例風波。 民主思路就建議成立「真相與和解委員會」，深入了解近日多次大型示威中之細節，以及發生衝突的成因，惟民主思路建議書強調，該些資料只可作擬訂和解方案之用，「並非分辨誰對誰錯」。民主思路召集人湯家驊就表示，有關建議該會內部一直有討論，最近才達成共識，希望提出建議後，能就修補社會撕裂拋磚引玉，觸發討論。

民主思路發布《為香港・解憂 -- 「真相與和解委員會」建議書》，認為目前香港社會目標「必然是重建社會互信，令香港能夠繼續發光發亮，更趨平等」，因此建議借鑑南非過往經驗，成立「真相與和解委員會」尋求社會和解；中期方面，政府則應進行適度之結構性改革，令政府能更有代表性及更能有效地掌握和回應民意。

建議書指，「真相與和解委員會」的組成可參照《調查委員會條例》，按成立獨立調查委員會的程序，作相應調校及修改。建議書又指，「真委會的主要功能，並非分辨誰對誰錯，更非為指責或懲處任何人，或就事件找尋原兇，而是要重建社會的互信，令大眾一同向前看」，其了解到的資料，只可作擬訂和解方案之用。

民主思路召集人湯家驊表示，成立「真相與和解委員會」的建議，該會內部一直有討論，最近才達成共識，希望提出建議後，能就修補社會撕裂拋磚引玉，觸發討論。（資料圖片）

此外，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀前日亦撰文提到「真相與和解委員會」。她指，當時南非是在已取消了種族隔離政策，曼德拉從獄中釋放並成功當選為總統，即是南非已改朝換代，與過去劃清界綫後，才成立「真相與和解委員會」，社會才能在理性的環境下，較易找到事件的真相，達致和解。她稱，香港目前每日都有抗爭的情況下，不適合成立調查委員會，「只有在各種抗爭活動完全停止，社會進入下一個階段後，才能理性地展開調查」。

此外，近日有多名成員離開的民主思路，近日亦有人事變動，該會的理事會一致通過委任中文大學滬港發展聯合研究所副研究員潘學智為聯席召集人（研究），及香港民主促進會前主席龍家麟為聯席召集人（國際）。香港美國商會前董事黄志雄則被委任為理事。民主思路召集人湯家驊指，該會會在研究方面加強工作，同時給予機會較年輕成員擔當智庫工作，未來陸續會再有人事變動。