【逃犯條例】外交部駐港特派員：一國原則受衝擊　兩制無從談起

外交部駐港特派員謝鋒今日（15日）在金鐘出席「2019香港國際法論壇」開幕式上發表主旨演講，強調要認清中國《憲法》是香港特區的「根」和「源」；「一國」是「兩制」的基礎與前提，若「一國」原則受衝擊，「兩制」無從談起。

外交部駐港特派員謝鋒今日（15日）出席「2019香港國際法論壇」開幕式上發表主旨演講，強調要認清中國《憲法》是香港特區的「根」和「源」；「一國」是「兩制」的基礎與前提，若「一國」原則受衝擊，「兩制」無從談起。（外交部駐港特派員公署）

謝鋒：正本清源 捍衛法治

除謝鋒外，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、監警會主席梁定邦等亦有出席，據《香港電台》報道，林鄭月娥及鄭若驊未有回應記者提問。

謝鋒以「正本清源 捍衛法治」發表演說，他稱「一國兩制」是中國政府單方面的政策宣示，是基於國際法上主權平等原則以及和平解決爭端原則的主動創造性實踐，是中國對國際法發展的重大貢獻。

謝鋒說，全面準確理解「一國兩制」，必須把握好兩點，即要認清中國《憲法》是香港特區的「根．和「源」，實行「一國兩制」的香港特區是根據中國《憲法》設立，早在1982年，中國《憲法》就列入「國家在必要時得設立特別行政區」的規定，遠遠早於1984年的《中英聯合聲明》。他指 《基本法》是將「一國兩制」具體化和法制化，國家《憲法》和香港《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎，具有堅實的政治基礎、充分的法理依據和成功的實踐經驗，只講某一方面或者把二者割裂開來、對立起來，都是不完整、不準確，也不符合香港回歸以來的實際情況。

另外，謝鋒強調要把握好「一國」和「兩制」的關係，重申「一國」是「兩制」的基礎與前提，「兩制」是在「一國」之內的「兩制」，表明香港隸屬於國家，是中國的香港，不是獨立或半獨立的政治實體；中央對香港擁有全面管治權，香港依《基本法》享有高度自治，「如果『一國』原則受到衝擊，『兩制』就無從談起」。他又稱，作為中國的一個地方行政區，香港肩負維護國家統一與領土完整、維護國家主權安全的憲制責任。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是決不能允許。

謝鋒指出，回顧150多年的英國殖民統治，沒有一任港督是由港人民主選舉產生，絕大部分時間立法機構成員更是直接由港督任命。與之形成鮮明對比，香港回歸以後，港人依法當家作主、自行管理特區自治範圍內事務，「香港居民前所未有地享有廣泛的民主權利和自由」，強調是無可否認的事實。但是，他直言仍有些人「昧著良心地主張某些香港從未存在過的所謂『權利』，反過來栽贓中國中央政府『侵蝕』這些『權利』」，認為這些謬論於法律無據、於事實不符，再次暴露了其偏見、傲慢和虛偽。

英國一無主權、二無治權、三無「監督」權

謝鋒又指，《中英聯合聲明》是中英間關於中國收回香港及有關過渡期安排的重要文件，其中沒有任何條款賦予英方干預回歸後香港事務的權利，而且涉及英方的條款均已履行完畢。而《聯合聲明》中對香港基本方針政策及具體說明，屬中方單方面政策宣示，純屬中國內政，不是雙方協議內容，重申在港實施「一國兩制」的法律基礎是中國《憲法》，並非基於《聯合聲明》。而英方因《聯合聲明》產生的與香港的法律聯繫，最遲在中英聯絡小組2000年1月1日終止工作時已不復存在，他表明英方無權再根據《聯合聲明》對香港提出新的權利或者責任主張，對於回歸後的香港，「英國一無主權、二無治權、三無『監督』權」，強調《聯合聲明》只是中英間雙邊文件，內容不涉及其他國家。根據一般國際法，其他國家和組織更是無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務。

外交部駐港特派員謝鋒（站台上者）指，對於回歸後的香港，「英國一無主權、二無治權、三無『監督』權」（外交部駐港特派員公署）

不點名批美國頻繁與「港獨」激進勢力會面

謝鋒又指出，近期個別國家粗暴干涉香港事務和中國內政，甚至威脅取消香港的經貿待遇、對特區政府官員進行制裁，不點名批評美國副總統、外長、議長、議員、駐港領事等頻繁與「港獨」激進勢力會面，睜著眼睛說瞎話，將暴力行為說成是「美麗的風景」，顛倒黑白地詆毀誣陷香港警隊，無中生有地指責北京「侵蝕港人自治和自由」，恬不知恥地聲稱其外交官「同世界各國反對抗議人士會面，不只在中國香港」，斥這些人以赤裸裸的言行，公然蔑視不干涉內政原則、公然踐踏國際法和國際關係基本準則。他強調，干預別國內政的行為嚴重違反國際法，損害世界各國的共同利益，是世界動亂的根源。