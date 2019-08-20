何君堯創辦「匯蝶公益」東涌擺街站　女士向易拉架淋豉油被捕

建制派立法會議員何君堯創辦的「匯蝶公益計劃」，今日（20日）下午在東涌擺街站是發生衝突，一名女子向街站的易拉架潑豉油，後被警方帶走。 警方回覆《香港01》查詢時表示，該女子涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕。

網上消息指，當區居民在該鄰近富東邨及裕東苑的街站填寫個人資料之後，可以得到月餅1個，當中問題涉及「是否選民」。期間有女士懷疑不滿其索取個人資料，在街站易拉架上懷疑淋豉油，街站人員隨即報警。警方到場之後，將該女子帶到警署調查。

根據facebook群組「東涌人」資料，街站人員指該女子涉嫌刑事毀壞，到晚上警方暫未正式起訴。「東涌人」成員王進洋表示，該女士是富東邨的街坊，事件中沒有人受傷，而離島區議員郭平已安排律師協助。

涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕 已保釋候查

警察公共關係科回應《香港01》查詢時表示，警方今日下午約4時接獲報案，指一名37歲女子於東涌達東路33號對開懷疑向另一名女子淋潑不明液體。該名37歲女子亦懷疑毀壞上址一個易拉架。

人員接報到場，經初步調查，該名女子涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕。被捕女子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。案件由大嶼山警區刑事調查隊第一隊跟進。