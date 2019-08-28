林鄭出席展覽　繼續無通知傳媒　致辭時重申要止暴制亂

行政長官林鄭月娥今早(28日)出席「慶祝中華人民共和國成立七十周年──開國元勛朱德總司令（香港）大型展覽」，事前未有通知傳媒。她在致辭時，再次重申要止暴制亂，擔當「一國兩制」的捍衞者。 特首辦回覆《香港01》查詢時表示，行政長官是應邀出席相關活動，活動的採訪安排由主辦單位決定。

特首林鄭月娥、立法會主席梁君彥等人，今早出席朱德展覽開幕儀式。（政府新聞處圖片）

林鄭出席今次開幕禮，事前並沒有通知傳媒，從政府新聞處照片所見，出席者括中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員宋如安，朱德孫子朱和平將軍、立法會主席梁君彥、民建聯主席李慧琼、工聯會理事長吳秋北等。

指新中國成立70年 有賴朱德等人打根基

林鄭致辭時表示，感謝紫荊雜誌社安排展覽，讓香港市民透過參觀展覽認識歷史上的偉人以及國家走過的路，提升大家對國家的歸屬感和認同感。

她表示，今年是中華人民共和國成立70周年，國家在不同範疇均取得輝煌成就，當中絕非僥倖，而是有賴朱德等人的努力不懈，打穩根基。

稱政府以法治止暴制亂 讓社會回復平靜

林鄭又稱，面對目前暴力升級、激進示威者的大規模破壞行動，政府必須堅定信心，擔當「一國兩制」的捍衞者，以法治止暴制亂，盡快讓香港的社會回復平靜。