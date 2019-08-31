【831五周年】葉國謙：若當年「袋住先」，今日政局不至此境地

2014年8月31日，全國人大常委會通過決定，為香港的行政長官普選「三落閘」，此舉引發同年的雨傘運動，寫下香港歷史一頁。 事隔5年，雨傘運動過去，卻迎來更激烈的動盪。政府建議修訂《逃犯條例》觸發連串示威和衝擊，歷時已超過雨傘運動的日子，而市民由單純撤回修例增至現時的五項訴求，包括落實雙普選，政制改革再次成為社會議題。 行政會議成員葉國謙是上屆立法會議員，當年因為「等埋發叔」沒有參與政改表決。現回望，他認為當年即使沒有「甩轆」，議案都不夠票過，不過他慨嘆若「政改方案」通過，修例風波未必會演變至今日境地。 對於普選訴求，葉國謙明言「百分之一百零一」不可能，亦由於政府在修例風波後要處理其他問題，他看不到政改有開始甚或討論的機會。

葉國謙認同若通過政改方案「袋住先」，未至今日境地。（張浩維攝）

「五大訴求，缺一不可」，於葉國謙而言，反修例市民的訴求是空想，雙普選更不會在今屆政府有曙光。

2014年，民主派和支持者批評「831決定」只會帶來另一場小圈子選舉，政制根本沒有改革。葉國謙認為，今日的情況依舊，民主派依然堅持反對831，對於北京，儘管人大常委會在機制上可再通過決定改變普選限制，但人大常委會的共識是，831是必須的。

面對5年前的831，即使2月政府從未提出修訂《逃犯條例》，葉國謙相信重啟政改亦只是死胡同，並且令社會更加分化。他說：「要重啟就會返去831決定嘅基礎上，現在有冇機會中央會有改變？或者唔理中央，香港自己係咪實行到，大家心中有個答案。」

修例風波愈演愈烈，各界都思考怎樣拆局，前立法會主席曾鈺成在7月1日立法會受衝擊後，提出在831框架外重啟政改，認為當前首要解決的是政制問題，給予市民普選希望。

葉國謙坦言不認同黨友的看法。他認為政改不跟隨831框架討論是沒有實質意義：「一埋枱就831架嘞喎，『我唔抗拒用831嚟傾，開放嘅、大家可以表態嘅』，實際意義有幾大？」

葉國謙覺得，普選特首在今屆政府任期內不會看到討論的機會。（張浩維攝）

就算風波最終得以平息，葉國謙覺得修例風波已為香港帶來巨大損害，經濟問題亦需解決，他覺得這些手尾比政制改革更需處理，即使距離下一屆特首選舉尚有3年時間，葉國謙都看不到在今屆政府任期內，政改可以重啟甚或展開討論。

一場修例風波暴露深層次政治問題，有反修例市民不滿反對林鄭的管治，但由於不能普選特首，根本沒有選票「懲罰」她，再加上「和理非」被部分人指無用，今次的示威和衝擊都較雨傘運動激烈。

葉國謙認同當年若「袋住先」通過政改方案，香港有較民主的制度，特首獲民意支持，香港未必會發展至今日的局面：「由於未有普選形式，（特首）認受性相當弱，所以如果真能過到（政改方案），立法會有3分之2票數通過咗，好明顯變成曾俊華同林鄭之間嘅競選，香港社會真係投票，我相信咁樣做（民怨）會淡化。」

當年立法會在6月18日表決《行政長官產生辦法決議案》期間，大批建制派議員因為「等埋發叔」突然離開會議廳，議案最終得8票支持、28票反對，遭大比數否決。

葉國謙是當年沒有投票的建制派之一，被問及有否後悔「等埋發叔」，他認為即使不「甩轆」，在民主派大多數下，議案本身就不夠票通過，「就算全部加埋等埋發叔來投票，結果都係過唔到」。但他坦言若當時有投票，便可向國際和香港社會準確展示反對或贊成議案的比數，「唔會變成得幾票支持」。