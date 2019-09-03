【逃犯條例】批林鄭向市民說謊　林卓廷：世界只有奴隸沒法辭職

行政長官林鄭月娥一段與商界聚會的錄音昨晚流出，她當時以英文表示，如果可以的話，會選擇辭職（would quit if she had a choice）；今日（3日）她出席行政會議前見記者，稱自己沒向中央提出過請辭，辭職是個人選擇。 民主黨立法會議員林卓廷認為林鄭的回應，反映她要不向商界說謊，或是向市民說謊，他又不覺得她辭不到職，「這個世界只有一種人沒法辭職，就是奴隸」。

林卓廷相信一個人決意辭職不會辭不到，「這個世界只有一種人沒法辭職，就是奴隸」。（盧翊銘攝）

林鄭指，錄音所在地是私人聚會，她當時分享心路歷。林卓廷感她當時說的是真心話，但如她沒自主權辭職與否，意味港人治港、高度自治是赤赤裸裸的謊言。

不過，林卓廷相信一個人決意辭職不會辭不到，「這個世界只有一種人沒法辭職，就是奴隸」，指奴隸是沒個人意志，只會聽命於主人。

錄音顯示林鄭表明要侍奉兩個主人，分別是北京和香港人。林卓廷指，若林鄭只覺北京是主人，而她沒有辭職的自由意志，連剪髮也不能，顯示她現只是長期困於禮賓府的「政治囚徒」，林卓廷建議她辭職，沒人可阻止，提議林鄭向中央交辭職信，之後開記者會公開交代後便離港。

他希望若她在可能考慮辭職與否，可臨崖勒馬，先要約束警方免再用過份武力打市民。

今日（3日）她出席行政會議前見記者，稱自己沒向中央提出過請辭。(盧翊銘攝)

胡志偉形容連學生回校表達訴求都可被警方用暴力拘捕，正反映林鄭失去管治能力、將責任推給中央政府同時，並無約束警方，此為由港府和北京「自編自導自演的攬炒策略」，「完全沒從政治問題、政治解決的方向尋找路徑」，他形容此狀況可怕，令社會進入各種形態的恐怖階段，包括白色恐怖、暴力鎮壓和秋後算賬，亦標誌她眼中的一國兩制只是順從中央，不用維護香港利益。