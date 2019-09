【逃犯條例】批林鄭向市民說謊　林卓廷：世界只有奴隸沒法辭職

行政長官林鄭月娥一段與商界聚會的錄音昨晚流出,她當時以英文表示,如果可以的話,會選擇辭職(would quit if she had a choice);今日(3日)她出席行政會議前見記者,稱自己沒向中央提出過請辭,辭職是個人選擇。

民主黨立法會議員林卓廷認為林鄭的回應,反映她要不向商界說謊,或是向市民說謊,他又不覺得她辭不到職,「這個世界只有一種人沒法辭職,就是奴隸」。