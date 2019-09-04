【逃犯條例】林鄭疑擺烏龍　「動議」撤回被指用錯字眼掀爭議　

林鄭月娥透過電視公告宣布正式撤回修例方案後，隨即成為社會談論焦點，其中她透露保安局局長李家超在十月立法會復會後「動議」撤回方案，更被網民質疑擺烏龍，不符立法會議事規則。有反修例者甚至擔心，林鄭又在玩語言藝術，為緩和局勢拖延時間：「動議撤回是否要投票表決？如果被建制派否決，豈不是撤回落空？」 另外，據聞「動議」字眼亦在民主派內引起討論，有人認為最穩妥的做法是由李家超「白紙黑字」通知立法會秘書處撤回修例草案，而非恢復二讀時公告，擔心萬一屆時形勢有變，港府偷襲進行表決，民主派如「城門大開」，無力阻撓修例通過。

究竟林鄭用「動議撤回」字眼，是否符合立法會議事規則？

翻查立法會《議事規則》第64條「法案的撤回或押後處理」，負責某法案的議員或官員，可在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序時，宣布撤回或押後處理該法案。

換言之，政府要撤回一條法例草案，是毋須「動議」的，只需在恢復二讀時宣布便可。

建制派謝偉俊接受查詢時亦指，「6.12」事件後林鄭宣布「暫緩」修例，李家超已通知立法會主席不打算恢復二讀程序，其實已符合了「撤回」修例的議事規則程序，港府毋須多此一舉，「動議」撤回。

他估計，所謂的「動議」撤回是誤稱，真正意思是修例法案在立法會恢復二讀，然後由李家超在會上正式宣布撤回。

回看2012年政府撤回遞補機制時，同樣是中途撤回方案，亦不用「動議」。當時時任政制及內地事務局局長譚志源先作預告，恢復遞補機制的《2011年立法會 (修 訂 )條例草案》的二讀辯論， 並在會上進行發言，宣布撤回法案，但根據《議事規則》第 64(3)條的規定，立法會毋須進行辯論及投票。

至於2003年港府撤回23條立法，時任保安局局長李少光未有在立法會大會上「宣布撤回」，而是於同年10月2日去信時任立法會內務委員會主席周梁淑怡，指確認不會在當屆立法會任期內恢復該草案的二讀辯論。草案因此會根據《議事規則》第11(4)條及《立法會條例》（第542章）第9(4)條，在當屆立法會任期完結時失效。

至於今次逃犯條例，林鄭月娥曾於6月15日公布，保安局局長李家超當日會致函立法會主席梁君彥，收回就條例草案恢復二讀辯論的預告，原本與23條處理手法一樣。

另外，據悉當林鄭公布「動議」撤回修例後，民主派內有人擔心，一旦修例恢復二讀程序，便打開被港府突襲的缺口，存在修例遭突襲通過的風險，雖然有關可能性不高，但始終是一個「危機」。所以有民主派議員認為，應由李家超通知立法會秘書處，白紙黑字表明撤回修例，好過恢復二讀到立法會宣告，「從戰術角度，最為穩妥」。