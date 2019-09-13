標槍練習被指軍事訓練　東華發聲明：辛亥年中學遭連串滋擾及抹黑

逃犯條例風波引發不同政見人士攻擊，不少中學學生自發表達政見，引來外界不滿，甚至到學校附近騷擾。 東華三院發聲明，指出位於屯門的東華三院辛亥年總理中學昨日（12日）體育課，有校外人士突出現，拍攝及滋擾課堂。

東華三院聲明指出，當日辛亥年有兩班中五男學生，在體育老師帶領下，到附近七人足球場使用訓練用竹枝學習標槍姿勢。其間一名校外人士突然出現，據警方說，她「以為」學生在進行「軍事訓練」及呼喊示威口號。

聲明：拉扯老師及近距離拍攝師生容貌 誘學生喊示威口號

東華三院在聲明中表示，當時老師已立即向該人士澄清，表示正在進行正規體育堂的標槍練習，亦無學生叫示威口號，惟對方堅持己見，更不顧教師勸止，出手拉扯老師，持續以手提電話近距離拍攝師生容貌，並企圖誘使學生叫示威口號。

聲明指，事後有人把上述人士拍攝之片段上載至不同群組，誤導公眾。

東華三院發出聲明，指東華三院辛亥年總理中學遭到多宗滋擾及抹黑。

誣稱該校發放「警察濫權」教材 東華：來自補習社

此外，東華三院亦注意到，網上流傳一篇以「警察濫權狀況」為題的英文教材，稱該教材來自辛亥年總理中學。貼文指控學校「擺洗腦相」，渲染警察暴力。但東華的聲明指，經過查證後，發現該教材來自元朗一間補習社，一概與辛亥年總理中學無關。

稱學校訓練跳閘 惟背景及地磚均顯示非該學校

另外，網上又流傳圖片展示仿製的港鐵閘機，稱該校訓練學生跳閘。但根據圖片背景、場地地磚顏色及式樣，均與該校不相同。

東華三院聲明表示，對此動機不良的連串抹黑，製造滋擾，企圖破壞校園寧靜，予以強烈譴責。

辛亥年總理中學已經就球場事件報警，並研究跟進其他抹黑事件，保留追究權利。

9月3日，立法會議員何君堯曾在東華三院辛亥年總理中學門前拍攝。