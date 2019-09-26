【區議會選舉2019】浸大、民權觀察成立「選舉觀察計劃」

區議會選舉將於11月24日舉行，香港浸會大學比較管治與政策研究中心與民權監察合作，宣布成立「選舉監察2019」計劃。研究中心總監、公民黨前立法會議員陳家洛指，監察計劃將會全面檢視整個選舉過程，並監察選舉是否在公平、公正、公開等原則下舉行。 陳家洛表示，監察計劃將於選舉完結後，撰寫和公布首份民間選舉監察報告。他又表示，計劃已去信選舉管理委員會主席馮樺和選舉主任，要求他們釐清取消參選人資格的問題。

陳家洛指出，是次區選新增43萬選民，他質疑屆時票站有否人手、票箱處理大批選民，又指若選舉時間完結後，部分票站仍大排長龍，屆時選管會又有何指引予票站工作人員。（資料圖片）

陳家洛表示，計劃在一個月前開始籌備，旨在關注區議會選舉是否在公平、公正、公開的情況下進行，同時檢視選舉各環節會否出現問題，與公平公正選舉的原則出現落差。他表示會透過不同方式收集被指影響選舉公平進行的資訊，同時呼籲市民向監察計劃提供資料，以作出跟進。

陳家洛表示，正邀請國際專家擔任計劃顧問，為選舉監察工作提供意見。陳家洛指出，是次區選新增43萬選民，他質疑屆時票站有否人手、票箱處理大批選民，又指若選舉時間完結後，部分票站仍大排長龍，屆時選管會又有何指引予票站工作人員，認為這些實際操作問題，選管會應盡快處理。

香港中文大學新聞與傳播學院客席講師梁啟智指出，港人以前過往只是關注普選問題，但現在開始擔心選舉是否公平、公正、安全，包括過去有候選人受威脅退選、票站出現過爭拗，反映市民對政府不信任；隨著過去數月的社會事件，市民對政府的不信任度上升，根據民調，四成人對政府零信任，若在這個情況下舉行選舉，將有好多問題發生，故認為民間選舉監察是有需要和好處的。

民權監察沈偉男認為，擔心當前政治形勢，選舉能否體現公正、公平的原則，包括參選人dq、種票、選舉日各票站的行政安排，故他同樣認為選舉需要受民間監察。

