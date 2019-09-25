【政圈風聲】押後區選只是都市傳說？消息：法例難行、政治難闖

逃犯條例修訂風波已經發生超過3個月，經歷多場大型示威甚至暴力衝擊，民意並未顯著逆轉，今年11月的區議會選舉，建制派選情普遍不被看好。 近日政府或因應暴力示威持續而押後區議會選舉的傳言不脛而走，甚至有傳聞押後半年之久。但有掌握政府脈搏的建制派消息人士指，押後區議會選舉的可能性極低，撇除政治上會有極大動盪，法律上亦具相當難度。

區議會條例列明 最多只能押後14天

該消息人士指，區議會選舉是根據法例而進行，即《區議會條例》。《區議會條例》第38條「一般選舉押後的情況」第（4）項，訂明如果行政長官將一般選舉、選舉的投票或點票押後，必須要在憲報公報，而押後的日期不得遲於選舉、投票或點票進行日期之後的14天。

雖然條例無列明，押後14天後不可再押後14天，但該消息人士指，諮詢過部分法律界人士，這樣做必遭司法覆核，而政府敗訴機會頗高，「搏唔過」。

換言之，在這項條例下，只能押後最多14天，而不能像傳言一樣押後半年。在現時政局下，如期選舉後押後14天選舉的差別不大。

根據《區議會條例》，只有選舉可能受到騷擾或安全受到威脅的情況，包括惡劣天氣，特首才可以押後選舉最多14天。（資料圖片）

現時選舉泛民佔上風 憂示威者破壞無道理

《區議會條例》顯示，只有選舉可能受到騷擾、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響，特首才可以押後選舉，此外，遇上颱風或其他惡劣天氣亦可押後。

但目前現實情況來看，反修例示威者光譜與泛民相近，而多個民調亦顯示，泛民會在今次區議會選舉中佔有重大優勢，如推測示威者會妨礙選舉進行，實在有違常理，說不過去。

政府動用《緊急法》延後選舉機會低

如果要押後區議會選舉半年，還有甚麼方法？消息指，目前可見只有兩個途徑，但都是「知易行難」。

（一）是特首引用《緊急情況規例條例》實施《緊急法》，延後區議會選舉至指定日期。不過這樣做的理據不強，而且建制派收到風聲，以目前情況看來，政府動用緊急法的機會相當低，因此「此路不通」。

今年區議會選舉已定於11月24日星期日舉行。（資料圖片）

立法會復會至選舉僅1個月 修例幾近不可能

（二）修改《區議會條例》，但這亦將是「荊棘滿途」。修改法例需要在立法會通過，必定遇上泛民議員極力阻撓。再者，立法會大會料於10月16日復會，但區議會選舉在11月24日舉行。在現時的政治氣氛下，短短1個月完成這麼爭議的修例，幾乎是不可能的任務。

建制派擔心，押後區議會選舉會激起更大民情反彈，為政局帶來更大反效果，加上在法律「工具」上亦難以做到，因此並不認為有機會押後選舉。