【逃犯條例】朱凱迪近距離被噴胡椒噴霧　促交出警員資料

9.29有示威者進行非法集結及遊行，立法會議員朱凱廸在示威現場時，疑與警員交涉期間，遭近距離被噴胡椒噴霧。朱凱迪稱已委託律師跟進。 泛民立法會議員30日舉行記招，批評警方採用臥底警等行為。

朱凱廸稱，當日到港島衝突現場，看到有年輕人被搜查，附近市民鼓譟，請他與警察交涉。過程中有一位警員有耐性地與他對話，內容包括搜查的標準等。朱稱，之後有另一名戴上頭盔和太陽眼鏡的警察在沒有預警之下，走上來向他的鼻和口近距離噴胡椒噴霧，令他在一段時間內出現呼吸困難，要其他人帶到一旁休息。

質疑警員行為非法 要求取得行動文件

朱凱迪表示，由於對方沒有編號等識別，不知該警員是誰，律師指警方做法疑是非法行為，不單止是違反內部操守。朱凱迪已委託律師促請交代警員身份，以及要求交出當日東角度一帶行動安排文件，並在10月4日前有答覆，否則會入法庭要求交出資料。

朱凱迪稱，9月29日在港島示威現場與警察溝通期間，有另一名警察突然近距離向他噴胡椒噴霧。（資料圖片）

范國威指大量拘留無法減少十一上街人數

范國威批評，警方為了減少市民在十一上街的情況，9.29拘留過百名人士。而他認為這是與林鄭與建制派放風研究延遲區議會選舉有關。

尹兆堅較擔心臥底警的情況，指首次有市民站出來指控臥底警察參與縱火，但警方之前斬釘截鐵話警員沒有違法行為。

他表示，警方如有犯法及違法警規的行為，民主派議員會追究到底，未來有一系列法律行動。

泛民反對警察喬裝示威者 因無法證實身份

陳志全強調，襲擊者要負上法律責任，不要為胡椒噴霧攻擊力較細而習慣。希望警方交出相關警員資料。

陳志全指泛民一直反對警察喬裝示威者，因縱火等事件不知道臥底警察會否參與。而由於警察喬裝示威者沒有任何識別，市民不知是真警察還是持槍悍匪。

下午約5時半，警察在金鐘道再次衝前作新一輪拘捕。（曾梓洋攝）

陳淑莊質疑壓示威者頸等行為是否符合武力標準

民主派議員在記者會播放片段，顯示警察在9月29日拘捕示威者時採用的武力情況，有示威者被壓頸，當場表示無法呼吸。片段又顯示警察在政府緦部高處發射催淚彈。陳淑莊質疑警方這些行為，是否還符合警方使用武力的標準。

譚得志昨開街站被捕 被指公眾妨擾

人民力量副主席譚得志在銅鑼灣大約下午1時被捕，陳志全強調當時譚得志開街站沒有犯法，但警察講「一開站就拉你」，說是擺街站是公眾妨擾，形容是變相戒嚴，又指如果真的戒嚴還有條例可循，但現時是警察「話咁就咁」。