公共醫療醫生協會斥警實彈射學生猶如行刑　會長：開槍是致命決定

國慶日港九多區出現大規模警民衝突，在荃灣有一名示威者，被防暴警員用實彈近距離射中左邊胸口重傷，一度危殆，現時情況穩定，該示威者是一名中五學生。公共醫療醫生協會強烈譴責警察過份使用武力，會長馬仲儀今早（2日）接受商台訪問時表示，該名警員清楚開槍是「致命決定」，開槍是要對該名示威者的身體造成嚴重的致命傷害，質疑警員當刻是否受如此嚴重生命威脅才決定開槍。

一名18歲男示威者中實彈受傷。（梁煥敏攝）

協會在聲明指出，警方在荃灣清場期間，一名雙手分別持有可發射布袋彈和手槍的警員，近距離開槍射擊一名示威者，並制服試圖上前施救的同伴，有關行為嚴重超出警隊應該使用的武力水平。警方在社交媒體表示傷者只是膊頭位置附近受傷，而非左邊胸腔受槍傷，嚴重歪曲事實。協會批評香港警察，使用過份武力清場，開槍嚴重傷害示威者是蓄意射傷市民，徑根本與行刑無異。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀（右一）表示，該名警員清楚開槍是致命決定。（資料圖片／李澤彤攝）

協會會長馬仲儀接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，警員向示威者身體開槍的位置接近心肺等重要器官，而並非四肢，認為警員開槍那刻，應該清楚知道是要對示威者的身體造成嚴重的致命傷害。馬仲儀稱，單憑影片資料很難斷定當刻警員是否作自衝，但指出示威者只是以鐵棒與警員對抗，警方則穿著全副裝備，質疑警員當時是否受到嚴重的生命威脅才開實彈槍。

馬仲儀又說，受傷示威者目前情況由危殆轉為穩定只是「十萬分之一的好彩」，希望大眾繼續關注他手術後的康復情況。