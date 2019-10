【施政報告】張建宗堅稱監警會有用　英文台主持譏：你不像在聆聽

行政長官林鄭月娥周三(16日)赴立法會大樓宣讀《施務報告》「難產」,之後亦放棄參加電台論壇,今日(18日)港台英文台的《施務報告》節目則繼續由政務司司長張建宗出席。 張建宗在節目中繼續堅持現行的監警會已可處理針對警隊的投訴,主持指市民已說明要成立獨立調查委員會,嘲諷「你說你在聆聽,但是你不像在聆聽(you say you are listening but you don`t seem to be listening)」。 張建宗又讚揚警隊「做得出色」( doing an excellent job ),指政府不會不理他們(not leaving them alone),並會全力支持。

張建宗(資料圖片/歐嘉樂攝)

聽眾向張建宗提出的問題圍繞著警隊執法,一名自稱任職大學研究員的周先生指曾訪問市民,超過8成受訪者同意「政治問題政治解決」,他質疑除了律政司和警方,監警會根本無權拘捕犯法的警察,他承認社會是需要回復平靜,但現時要做的是限制警隊的權力,「因為他們(示威者)要求的是政治訴求,你卻用警隊作為緩衝區。(because they are demanding political demands and you are using the police force as buffer zone)」

張建宗指,若兩日前立法會可和平舉行會議,修訂《逃犯條例》草案就已在《施政報告》宣讀後撤回,但現在要再等待下星期的會議,他又認為,撤回草案就是「政治問題政治解決」,至於針對警察的投訴,他指出監警會已工作得如火如荼,5名來自英國、紐西蘭和澳洲等地的外國專家已獲邀參與。

正當張建宗推銷監警會時,主持忍不住「插嘴」發炮:「一次又一次調查,一次又一次的學術建議,數以百萬人上街,非常、非常清楚告訴你他們不信任你,他們不信任政府,他們非常、非常擔心香港,他們非常、非常憂慮警方,他們想要調查委員會,他們說得再清楚不過了。(Survey after survey, academic after academic. Millions of people marched, telling you very very clearly that they don`t trust you. They don`t trust administration. They are very very worried about Hong kong. They are very very worried about the police. And they want the commission of the inquiry. They couldn`t say that more clearly.)」

該主持冷笑反問「你說你在聆聽,但是你不像在聆聽(you say you are listening but you don`t seem to be listening)」,張建宗辯稱有聆聽和解釋。

張建宗昨日在節目中提出,不應再糾纏他在721元朗襲擊事件後,就警隊處理手法道歉的做法,應該向前望。主持追問是否仍然支持當天的說話,張建宗承認的確這樣說過,重申應該向前望,處理現在的社會狀況,並將事情放手給監警會處理。

被質疑政府任由警方置身前線與市民接觸,張建宗先讚警隊「現時當然做得出色」(certainly the police is doing an excellent job at the moment),指政府不會不理他們(not leaving them alone),再讚警隊「做得非常專業、非常能幹(doing in a very professional way, very competent way)」,政府會在警隊執法上全力支持。