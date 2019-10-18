【施政報告】張建宗堅稱監警會有用　英文台主持譏：你不像在聆聽

行政長官林鄭月娥周三(16日)赴立法會大樓宣讀《施務報告》「難產」，之後亦放棄參加電台論壇，今日（18日）港台英文台的《施務報告》節目則繼續由政務司司長張建宗出席。 張建宗在節目中繼續堅持現行的監警會已可處理針對警隊的投訴，主持指市民已說明要成立獨立調查委員會，嘲諷「你說你在聆聽，但是你不像在聆聽（you say you are listening but you don`t seem to be listening）」。 張建宗又讚揚警隊「做得出色」（ doing an excellent job ），指政府不會不理他們（not leaving them alone），並會全力支持。

張建宗（資料圖片／歐嘉樂攝）

聽眾向張建宗提出的問題圍繞著警隊執法，一名自稱任職大學研究員的周先生指曾訪問市民，超過8成受訪者同意「政治問題政治解決」，他質疑除了律政司和警方，監警會根本無權拘捕犯法的警察，他承認社會是需要回復平靜，但現時要做的是限制警隊的權力，「因為他們（示威者）要求的是政治訴求，你卻用警隊作為緩衝區。（because they are demanding political demands and you are using the police force as buffer zone）」

張建宗指，若兩日前立法會可和平舉行會議，修訂《逃犯條例》草案就已在《施政報告》宣讀後撤回，但現在要再等待下星期的會議，他又認為，撤回草案就是「政治問題政治解決」，至於針對警察的投訴，他指出監警會已工作得如火如荼，5名來自英國、紐西蘭和澳洲等地的外國專家已獲邀參與。

正當張建宗推銷監警會時，主持忍不住「插嘴」發炮：「一次又一次調查，一次又一次的學術建議，數以百萬人上街，非常、非常清楚告訴你他們不信任你，他們不信任政府，他們非常、非常擔心香港，他們非常、非常憂慮警方，他們想要調查委員會，他們說得再清楚不過了。（Survey after survey, academic after academic. Millions of people marched, telling you very very clearly that they don`t trust you. They don`t trust administration. They are very very worried about Hong kong. They are very very worried about the police. And they want the commission of the inquiry. They couldn`t say that more clearly.）」

該主持冷笑反問「你說你在聆聽，但是你不像在聆聽（you say you are listening but you don`t seem to be listening）」，張建宗辯稱有聆聽和解釋。

張建宗昨日在節目中提出，不應再糾纏他在721元朗襲擊事件後，就警隊處理手法道歉的做法，應該向前望。主持追問是否仍然支持當天的說話，張建宗承認的確這樣說過，重申應該向前望，處理現在的社會狀況，並將事情放手給監警會處理。

被質疑政府任由警方置身前線與市民接觸，張建宗先讚警隊「現時當然做得出色」（certainly the police is doing an excellent job at the moment），指政府不會不理他們（not leaving them alone），再讚警隊「做得非常專業、非常能幹（doing in a very professional way, very competent way）」，政府會在警隊執法上全力支持。