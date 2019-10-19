【民陣遊行】上訴失敗　陳皓桓長毛等4人以個人身份發起周日遊行

民陣原定發起明日（20日）在九龍區遊行，遭警方發出反對通知書。公眾集會及遊行上訴委員會今日（19日）召開上訴聆訊，大多數委員認為遊行會令公眾人士和公眾秩序及安全受威脅，決定駁回民陣的上訴申請。民陣其後表示，明日無法舉辦遊行，但會做「幕後」工作，支援被捕人士。 民陣副召集人陳皓桓聯同社民連梁國雄、民主黨何俊仁以及工黨何秀蘭在今午（19日）會見記者，宣布四人將以個人身份發起九龍區大遊行，時間及路線是明日（20日）下午一時半，由尖沙咀梳士巴利公園遊行至西九高鐵站，與民陣本來計劃的時間及路線一樣。陳皓桓強調，他今次是以個人身份而非民陣名義發起遊行。

陳皓桓會見傳媒時表示，對民陣明日不能夠舉辦遊行感到遺憾。他認為遊行權利是基本法及人權法所列明的，港人不應因警方不批准而不遊行，而是要問自己的良知「需唔需要發聲」。他希望警方配合基本法賦予市民的遊行權力，不要打壓市民的自由、權利。

他提醒，市民參與明日的遊行有法律風險，惟他認為香港人過去數月面對黑社會、警方、政權的暴力，應該要選擇繼續發聲，進行公民抗命，並稱「明日愈多人走出來就會愈安全，只要人多便會對政府給予壓力」，呼籲市民要上街發聲，爭取五大訴求及重組警隊。

被問到預計明日有多少市民會響應上街時，陳皓桓稱原本申請不反對通知書是預計約5萬人會參與遊行，「今日上訴委員會駁回民陣的上訴，相信不少市民會更憤怒，明日參加的人數會遠較5萬人多。」

社民連梁國雄重申，特首林鄭月娥不斷稱要與市民對話，「明日市民是出來喊話，三司十三局出來看看香港人的聲音。」，稱政府壓制港人自由只會令港人不得不出來反抗。工黨何秀蘭也指，政府要知道民意只能疏導，但不能夠鎮壓 。她認為，香港人熱愛和平也很勇敢 ，「明日香港人繼續勇敢站出來。」



由於明日的遊行並不合法，故紅十字會與聖約翰救傷隊將不會提供急救服務。陳皓桓指，他們會盡量找到義務急救員及廣播器材以便遊行進行，但糾察則較難安排。

談及民陣召集人岑子杰遇襲事件，陳皓桓呼籲參與的市民明日不要衝擊清真寺等建築物，不要因為膚色、國籍等去區分敵對，呼籲不要「私了」。

上訴委員會最終駁回民陣上訴，維持警方裁決。(麥凱茵攝)

社民連梁國雄參選選區為九龍城區的土瓜灣北選區，挑戰競逐連任的民建聯主席李慧琼。