張炳良談一國兩制：北京決策者需思考港過去幾年間發生的事情因由

運輸及房屋局前局長張炳良今日(30日)在一場活動上談及「一國兩制」,指目前面對的問題是,不少年輕人自覺是「香港人」,而非「中國人」或「中國香港人」,又指北京決策者需思考過去幾年在香港發生的事情因由。

張炳良評估若香港大體上運作良好,《基本法》在2047年後可繼續在香港實施。(彭毅詩攝)

現為教育大學公共行政學院研究講座教授的張炳良下午在校內出席對話會,主題是《一國兩制:一個國家內的兩種存在、兩種身分認同》,他形容在文革時期,甚或中國經濟開始改革放開,香港人都以他者看待與中國的關係;時至今日,港人間出現「內地強、香港弱」或「北京主導、香港從屬」等看法,他提議兩地可尋找第三種存在的方式。

不少年輕人自覺是「香港人」,而非「中國人」或「中國香港人」,張炳良指,「一國兩制」終究涉及兩地互動,除了港人,內地年輕一代經歷的亦非魯平那代所經歷。他認為,「一國兩制」現時面對的問題之一,正正是中港兩地年輕一代所經歷的,與二、三十年前那代人不同, 當時即使兩地人都意識相異之處,但「危機和差異感都與現在非常不同(the kind of threat, sense of difference is so different from now)」。

他認為除了「一國兩制」,兩地在整體運作的框架上再無他選,而若要在框架內讓兩地重新出發,兩地的人都要更了解彼此,「若你說北京更干預、越不容忍與香港的不同、嘗試操控香港,你就要想甚麼事引致(北京)如此反應,同理,北京當權者亦要想香港的甚麼事導致過去幾年發生的事情」。

有參加者提及《基本法》並無列明「五十年不變」後,《基本法》會否仍實施,問《基本法》屆時會怎樣,張炳良回應指除非修例,《基本法》是不會過期,他引用鄧小平說法指若運作得好,為何要煩惱去改變。他評估,若事情大體運作得好(things work broadly well ),2047之時,《基本法》都會繼續實施,他指出廢除《基本法》只會帶來巨大的改變,「若你看公共政策,你不會看到政策的終結,而只是政策的改變」。