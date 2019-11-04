【逃犯條例】擲千萬徵解困局妙方　金主現身　評審人酬金佔七百萬

反修例風波持續不息，暴力示威衝突不知伊於胡底，有人今日高調舉行記者會，稱斥一千萬元，徵求能為香港解開當前死結的妙方。究竟這位「一擲千金」的隱形富豪是誰？又是甚麼觸發其出巨款「買橋」？ 這位「金主」今日現真身，他是東華三院總理莊紫祥，亦是莊紫祥慈善基金會創會主席。他稱自6月以來，看見社會因修訂《逃犯條例》爭議而弄得不開心，自己的家人也不知何故而爭吵，故他希望為香港惜日應有的歡欣做一些事，拿了一千萬為香港尋出路，讓香港人、特別是年輕人，可以擁有美好和實際的盼望。

「千萬求一路」金主現真身，他是東華三院總理莊紫祥。(張浩維攝)

評審人酬金佔七百萬



「1000萬求一路」比實設有多個回合，分別初賽、複賽、準決賽和總決賽，而參選人和評選人都可獲得酬金。參選人在各個回合勝出，一共可以得$3,088,888酬金，當中設有$88,888元的最佳演出獎；評審人可獲得7百萬酬金。莊紫祥表示，比賽只限香港人參加，參加者需提供真實姓名和香港手機號碼，方案是與民生相關，比賽截止日期是11月14日。

莊紫祥強調，希望「用愛解決件事」。 莊紫祥表示，外界對比賽反應熱烈，目前已有收到700份參賽者的出路提案，但他稱不會把方案提交給政府，笑言「可能會叫佢哋辭左份工跟我搵食」，聘請勝出者再集合眾人的力量，構思下一個更好的方案。

自行出資搞活動

被問及其政治背景，莊紫祥指自己的生意做得很大，與政界、內地官員有接觸，樂於和任何人交朋友，但與今次活動無關，是他自己親自決定和推動。他強調資金是自行出資，笑言「很乾淨，交晒稅」、

他又稱曾落示威現場觀察，甚至看過年青示威者除下面罩，認為對方「好靚仔」。

東華三院總理莊紫祥(中)今日開記者會，介紹「千萬求一路」詳情。(張浩維攝)

曾撰文支持修例

翻查資料，莊紫祥是福建人，從事支付金融生意，現為中道集團控股有限公司董事長。今年三月，莊紫祥為九十歲的父親莊永釗賀壽，舉行籌款晚宴，以父親名義捐出999,999港元善款，作為長者醫療及關懷長者用途，晚宴獲中聯辦副主任陳冬、食物及衛生局前局長高永文等人到場支持。

莊紫祥出任不同建制組織崗位，包括友好協進會發展基金會執委會副主席、大灣區金融科技促進總會會長等，他不時在親中報章撰文，例如今年六月撰文支持《逃犯條例》修訂，質疑今次示威活動有外國勢力参與其中，又批評反對派反對派不斷發表危言聳聽的言論，「利用公眾對修例不甚了解，斷章取義，散佈各種不實言論，製造恐慌，不斷煽動民眾」。

早前有人在報章賣頭版廣告，指斥資一百萬元，徵求解香港困局的方法，誰人能想出辦法，令這場暴力示威浪潮停下來，便能拿走一百萬元。傳媒收到採訪通知，今日有人舉行記者會，公布「千萬求一路」計劃，即出一千萬元，徵求解決當前困局方法，但暫未知出資一百萬元的人，與出資一千萬元的是否同一人。

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