【721襲擊】Ben Sir反駁李家超濫用論：2萬市民打999是集體叫救命

保安局局長李家超昨天（6日）在立法會會議回應就「7.21」元朗白衣人無差別襲擊事件的質詢，李家超否認「警民勾結」的指控，強調警方打擊黑社會的決心和努力是堅定，又指事件當晚，晚上10時至凌晨1時30分的短短數小時內，新界999報案中心接獲超過2萬4000個求助電話，情況極不尋常，形容當晚濫用999服務的情況極為嚴重。 曾任中大中文系高級講師、人稱「Ben Sir」的歐陽偉豪在Facebook發文反駁李家超，直指：「1個市民打2萬次999，是濫用。2萬個市民打1次999，是集體向警方叫救命。」

民主黨立法會議員林卓廷昨天在立法會口頭質詢時問及，警方在「7.21」當日的部署、人手調配，以及有否派出便衣警務人員在附近監視等問題。

李家超回應表示，當天警方經評估後，於元朗部署了軍裝及便裝人員在車輛和地面工作，並於當晚六時啟動行動指揮中心，留意及應變當晚情況。他又指新界999報案中心每日平均處理約2,300個求助電話，惟事件當晚，晚上10時至凌晨1時30分的短短數小時內，新界999報案中心接獲超過24,000個求助電話，情況極不尋常，「這是平常的一百倍，數目遠超負荷。」



李家超又斥，當晚有人在網上呼籲市民一同打999，令警方疲於應對，刻意滋擾及癱瘓999緊急服務，形容「當晚濫用999服務的情況極為嚴重」。

歐陽偉豪今天在Facebook反駁李家超的言論，指：「1個市民打2萬次999，是濫用。2萬個市民打1次999，是集體向警方叫救命。」他指李家超把「集體向警方叫救命」稱作「濫用」，是濫用了「濫用」一詞。歐陽偉豪又直斥，李家超月薪30萬元是「濫用公帑」。