【11.12】中大成戰場　建制派校友何啟明撐警：校長無法控制學生

被戲稱為「暴大」的中文大學前日變成「戰場」，由於學生在二號橋向馬路投擲物件堵路，警方到場清場，與學生及示威者上演攻防戰，警方發射逾千枚催淚彈、橡膠子彈等各式彈藥，學生則投擲汽油彈還擊，當晚情況極為危急，民主派曾呼籲社會賢達向當權者施壓，「救學生於水火」。 現時不少高官、議員出身中大，對於校園淪為戰場、警方進入校園執法有何看法？中大校友、工聯會立法會議員何啟明指，學生向吐露港公路擲物，影響公眾安全，警方進入校園執法是合情合理。 他批評中大校長段崇智處理不周，亦無法控制學生，又提到立法會財委會將審議中大興建教學大樓撥款，若校方未能保障大樓學生安全，撥款未必容易通過。不過，有建制派校友認為不要只把責任交給校長，亦有人寄語學生「不值得為一屆政府犧牲前途」。

中大二戰橋淪為戰場。（資料圖片）

至少5建制議員中大出身

現屆建制派立法會議員中，多人畢業於中文大學，包括民建聯陳克勤、劉國勳、工聯會麥美娟、何啟明、經民聯梁美芬等。官場方面，最出名校友可說是財政司司長陳茂波，他於1977年畢業於中大新亞會計系，幾年前他身陷囤地風波時，曾引述新亞校歌「艱險我奮進」自勉。麥美娟因長期服務工聯會，給人印象較貼近基層，但其實她是中大英文系出身。

中大人對於「二號橋戰役」無不激動，衝突當日已有大批中大人自發運送物資，或從不同渠道支援學生，一直以中大人身份自居的港視主席王維基，更在網上呼籲稱「中大人 回中大 保中大 抗警暴」。

警方強攻中大校園上演「催淚彈放題」，引起爭議，建制派中大人是否支持警方行動？畢業於中大哲學系、過去三年出任中大校董的工聯會何啟明認為責任不在警方，而是示威者威脅市民安全，把雜物拋到吐露港公路，危害道路安全，警方才進入校園範圍內的二號橋執法。

何啟明認為有人提出支援中大是「火上加油」。（資料圖片）

何啟明：召集校友支援「火上加油」

何啟明指，中大二號橋位置平時人跡罕至，「讀四年書可能只經過一次」，批評學生借二號橋作違法行為，警方執法唯一目的是防止有人再向吐露港公路擲物，確保道路安全，「吐露港時速110公里，突然有雜物掉下來，對道路使用者好危險，警察先要守住二號橋」，但期間受示威者以汽油彈攻擊，只能以相應武力還擊。

對於中大校長段崇智曾到場調停，期間警方施放催淚彈，何啟明指當時段校長走向警方，有大批學生跟在後面，部分人手持武器，「校長根據無法控制學生做」，警方無可選擇下才發射催淚彈。他批評校方一開始已處理不周，應封鎖中大校園範圍內的「環迴東路」，阻止有人向吐露港公路擲物。

他又指，有人視大學校園「神聖不可侵犯」，甚至打仗亦不會攻擊大學，他認為「無需要扯到咁遠」，「唔通明知有危險而不處理？」又對有人召集中大校友回校支援「不明所以」，質疑只會火上加油。

立法會財委會將審議在大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓，助中大提升醫療教學設施，涉款近6千萬元。何啟明說，該大樓鄰近吐露港公路及東鐵線，校方必須清楚解釋如何確保大樓落成後，不會有人用作攻擊位置，向公路擲物，審議時他會積極發言，但現階段未決定投票立場。

中大於大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓。（立法會文件）

陳克勤：不要只把責任交給校長

何啟明黨友、畢業於中大英文系的麥美娟則指，有暴徒利用二號橋的位置採取攻擊行為，堵塞吐露港公路，令該道路使用者的生命受到威脅是不應該，認為政府及警方要嚴正執法，確保市民可使用一條安全的道路。

麥美娟坦言，在中大渡過了四年開心時光，她很愛這個校園及學生，社會上亦有不少人說愛護和關心學生，「但既然是愛這個地方的話，被不要暴徒利用這個地方來作出非法行為，不要讓學生參加非法行為，咁先係愛」。

在中大本科、碩士畢業的民建聯陳克勤表示，對中大出現嚴重警民衝突感到不開心，指校園設施遭到破壞，亦有學生受傷，他不願見到再有類似情況發生，認為政府應拿出辦法令衝突停止，不要只把責任交給校長，因校長難以擔當斡旋的角色。他同時希望中大同學可以退出2號橋位置，讓警方處理路障，恢復新界東的交通。

陳克勤（左）、麥美娟（右二）、梁美芬（右一）均畢業於中大。（資料圖片）

梁美芬：學生不值得為一屆政府犧牲前途

曾任中大聯合書院學生會會長的梁美芬表示，對中大校園受破壞感難過，呼籲所有關心中大的人都要思考如何化解現時局面。她說，學生可以批評政府的不濟，但不值得為一屆政府而犧牲自己的前途，在未實現自己的政治理想和改革前，就率先「跳崖」，並且要帶同自己隊友，與整個香港一起走上絕路，「對一屆政府不滿就摧毀整個社會」，但世界上沒有任何一個地方的改革，是可以靠「復仇」就成功。

她呼籲年輕人要馬上停止暴力，否則催毀的除了是自身前途、心愛的中文大學外，更是摧毀整個香港，又希望民主派議員放下歧見，協助勸喻學生。