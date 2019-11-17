曾鈺成倡特赦罪行較輕示威者　為止暴定期限　再參與暴力無特赦

修例風波由6月爆發至今逾4000人被捕，立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成接受法國媒體《Mediapart》訪問時，建議政府考慮兩種特赦，第一種是特赦罪行較輕的示威者，犯重罪則不能特赦； 第二種是行政長官宣佈特赦，但必須止暴，她可以定下一個日期，期限後仍參與暴力活動的，將無法特赦。 他又透露不少鮮為人知的內幕，包括民建聯曾私下催促林鄭成立獨立調查委員會，只是對方一直拒絕，民建聯也就不能公開表態。

曾鈺成提出兩種特赦方式。（資料圖片）

林鄭認為北京、建制派不接受「撤回」



法國媒體《Mediapart》近日刊出曾鈺成的專訪，題為「香港：政府應該特赦」（Hong Kong: 《Le gouvernement devrait accorder une forme d'amnistie》，專欄作家馮睎乾今日在報章翻譯其訪問大意。

提到林鄭當初為何不肯撤回《逃犯條例》修訂，只堅持「暫緩」，曾鈺成指在6月9日及6月12日後，林鄭明白條例難以通過，於是通知北京，當時中央和林鄭仍然低估港人的反抗力量，所以中央只叫林鄭暫緩，待多做一些諮詢後，再交上立法會審議。結果林鄭宣佈暫緩後，抗爭者不收貨，曾鈺成的黨友也非常憤怒，因為他們一直對外解釋為何有需要修例。曾鈺成相信，林鄭之所以不說「撤回」，是因為她覺得北京和建制派支持者都不會接受。

反修例示威持續不斷，圖為示威者在山東街彌敦道交界，用磚、水泥起牆。（資料圖片）

引林鄭稱警反對獨立調查

記者問曾鈺成為何不公開支持獨立調查委員會，他回應指林鄭正式撤回條例後，揚言跟各界溝通，一開始即邀請了二十人到禮賓府，他是其中一位座上客，當日幾乎人人都向林鄭說，「如果你要展開對話，必須做些事，獨立調查委員會是必須的 」，但林鄭卻說「不可能」。

曾鈺成憶述，「那天她告訴我們，不可能的原因就是警方反對」 ，指警隊士氣低落，政府不能再做任何事情打擊他們。曾鈺成猜測，也許是林鄭跟北京說必須鼓勵警方，於是中央才會開口撐警。



他又透露，林鄭的確曾跟各界對話，包括勇武派青年，但林鄭很難完全回應五大訴求，即使重啟政改，短期內各方也難有共識，而唯一能馬上回應的訴求，就只有獨立調查委員會。



被問及民建聯何不公開支持獨立調查委員會，曾鈺成回應指，如果民建聯知道政府無法辦到某件事，就不會公開提倡；但私底下他們已催促林鄭成立獨立調查委員會，只是她一直拒絕，民建聯也就不能公開說。

曾鈺成透露，民建聯曾催促林鄭月娥成立獨立調查委員會。（資料圖片）

建制有「強硬派」反對特赦

曾鈺成又建議政府考慮兩種特赦：第一種是特赦罪行較輕的示威者，犯重罪則不能特赦； 第二種是行政長官宣佈特赦，但必須止暴，她可以定下一個日期，期限後仍參與暴力活動的，將無法特赦。不過，曾鈺成指建制內有些「強硬派」（les durs）對林鄭說，年輕人必須負上刑責，特赦只會鼓吹暴力，但曾鈺成不認同此論。