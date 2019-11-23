中大張燦輝《香港家書》：真理和自由　大學最基本理念

過去兩周示威者與警察分別在中大和理大爆發激烈衝突，香港中文大學哲學系前系主任張燦輝在《香港家書》，鼓勵學生在這世代學習哲學，又鼓勵年輕人要忠於真相。

張燦輝表示，自己在1978年到德國弗賴堡讀博士，1997年回歸回問題仍未提出，仍然在英國殖民統治之下自由生活，除了沒有民主，香港人有法治、自由、人權，似乎不用爭取，就在這借來的時間、借來的地方免費享用。

他在德國4年半，明白到甚麼是民主選舉、政黨輪替、公民社會等現代社會最重要的政治議題，深深明白公民積極參與、民主開放的重要性。

弗賴堡是德國音繹，意指「自由堡」，弗賴堡大學早於1457年建立，是德國最古老大學之一，大學主樓刻上一句話「真理會令你自由」，張燦輝表示真理和自由是大學最基本的理念，無學術自由如何追尋真理，如不相信真理，學術研究又有甚麼價值？

張燦輝表示，讀哲學的人是自由人，能夠理解、反醒各種現象和理論，會獨立思考、找尋真相。（01哲學影片截圖）

張燦輝指，6月以來林鄭政府無視100萬、200萬人上街抗議，一意孤行與全民對抗，無視年輕人尤其是大學生的不滿和憤怒，令抗爭行動無日無之。張燦輝表示，過去兩星期警察武力鎮壓大學的示威行動令人髮指，實在不能相信大學竟然成為攻擊對象。

引沈宣仁遺言：社會不因政治理念歧視

他表示，中文大學的學術理念，源自新亞的中國人文精神，以及崇基的西方自由思想與基督宗教的博愛信念，兩所學院的創辦人都是流亡學者，在香港建立自由學術機構以研究和反醒當時人類面對的種種問題。

70年過去，中大已成為一流學府，但現時卻成為抗爭戰場，令張燦輝想起沈宣仁教授，在臨死前對他說過，他成長在中國二千多年來最自由的地方，這裡有法治、尊重個人，有經濟自由，只要努力就能成就自己，社會給人們有很多平等機會，不會因政治理念和出身而歧視你。

張燦輝表示，今次反修例運動令香港人明白到，自由、法治、民主必須靠自己努力爭取。（資料圖片）

自由、法治、民主必須靠自己努力爭取

張燦輝認為，人們相信的法治、自由、民主與人權正慢慢被蠶食，賴以維繫追尋幸福的條件亦逐漸消失。

從前香港人享有的自由、法治，是殖民地給予的，但這次公民運動令香港人醒覺，自由、法治、民主必須靠自己努力爭取，而不是靠他人施捨。

張燦輝表示，能否爭取到這些普世價值，現在並不樂觀，但是否就應該要悲觀？

哲學訓練學會深入思考 不盲從權威

雖然香港讀哲學博士出路未必好，但張燦輝指出，經過嚴格哲學訓練之後，人們學會深入思考，因為讀哲學的人是自由人，能夠理解、反醒各種現象和理論，會獨立思考、找尋真相，不會盲從、不辨是非地聽從權威，同時是有良知的人，不接受不公義、不依從權貴、不對待他人如物件。

他表示，要成為教授或任何專業人士之前，人必先要成為人，是自由人和好公民，這是阿里士多德和孔子的共同信念。

張燦輝表示，盡管政治現實是殘酷無情，但人的思想良知並不會被強權消滅絕望。強權可以限制社會公民自由，但個人的思想自由是永遠不可能毀滅。