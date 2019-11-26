【1126理大】林鄭：若校方能游說留守者離開　警方安全小組不出動

理工大學至今仍有示威者留守，特首林鄭月娥今日(26日)會見傳媒時表示，知道現時警民關係緊張，因此政府採取降溫及避免刺激性的處理手法，不會刺激留守人士。她表示知道理大校方今日會安排工作小組進入校園遊說留守人士離開，而警方本身亦組成安全小組，當中包括獨立人士如校長及臨床心理學家，準備在合適時間進入理大進行遊說。她補充，如果理大校方組成的小組能夠成功勸喻留守人士安全離開理大，警方的安全小組則無需啟動，否則安全小組就會提供協助。

林鄭表示，警方已安排安全小組，但明白現時警民關係緊張，故會在需要和合適時間才會進入理大。（梁鵬威攝）

另外，林鄭亦呼籲理大留守人士盡快和平及安全地離開，但與此同時亦要尊重法治。她重申，警方包圍理大是執法行動，但在處理留守人士時，警方已按她要求採取人性化做法，包括未滿18歲的未成年人士，只需登記個人資料就能離開，不會作出即時拘捕，目的是要和平解決， 現時已經有300個未成年人士以此方法離開理大。至於有醫療需要人士，政府亦會盡快安排他們到醫院，以「醫療先行」方式處理，可以如同18歲以下人士一樣，以登記個人資料的方式離開理大。

理工大學副校長衛炳江聯同管理層和救護員等早上抵達校園，準備展開搜索工作。（盧翊銘攝）

理工大學副校長衛炳江聯同多名管理層、救護員及轉導員今早抵達校園，準備展開搜索工作，目標在下午約3至4時完成搜索。衛炳江表示，將會分成6隊到全校每個房間搜查受傷和等待救援的人，如果遇到留守者會勸說他們離開。