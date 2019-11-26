【11.26理大】林大輝：派校方小組游說留守者離開　與警方分開做

香港理工大學今日（26日）將派多個小組尋找及游說留守者。警方亦表明將組成一隊安全工作小組入校。理工大學校董會主席林大輝早上在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，暫未知有幾多是理大學生，但知道他們對警方失信心，校方與警方所派小組到校內是各有各做，校方希望留守者理智離開，警方盡快解封，以便校方修復、盡快恢復正常運作。 昨日有份進入理大的立法會議員、西貢區議員范國威表示，同意由校方派出安全隊，因為留守者與警方無信任基礎，校方作為校園主人，可全面接管校園。

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林大輝：留守者對校方的信心比警方大

林大輝表示，校方上午會派教職員、社工和救護人員進入校園，游說留守的示威者離開和提供醫療需要，會分幾隊在校園搜尋，並留下電話號碼供留守者聯絡。他指，暫未知有幾多是理大學生，但知道他們對警方失信心，他們是好怕警方。他坦言，校方與警方所派小組到校內是各有各做，但明言校方安全隊無辦法如探險隊般去每一個角落，及為顧及教職員安全未能在夜間搜索，不過認為雖然警方可能搜索能力高，但從警民關係而言，校方的信心比警方大。

林大輝表示，校方希望盡快解封校園，形容現時校內一片狼藉，危險物品如玻璃碎、汽油彈遍地，圖書館變泳池，指校園現時衛生條件及空氣差。他指，校方已盡努力與警方協商，現時留守者離開，仍是可和平離開，不會即時拘捕。他指，「唔係講對與錯，最重要人身安全、校園安全。」他呼籲留守者應理智離開，要求警方盡快解封。林大輝呼籲，用和平、人道、公平方式解決，物件遭毀壞可以用錢修復，最不希望見到有人命受傷。

范國威同意由校方派出安全隊，因為留守者與警方無信任基礎，警方派出安全隊只會適得其反，校方作為校園主人，應全面接管校園。民主派多名區議會參選人及當選人昨到理大外的尖沙咀百周年紀念花園集會，范國威表示，在選舉過程，都有大量市民向民主派表達要為理大留守者向政府施壓，該集會清楚要求林鄭正視訴求。當中五人獲容許作為代表進入理大，范國威指留守者藏匿，有部分不希望在傳媒面前曝光，要透過迂迴途徑才接觸到當中二人。