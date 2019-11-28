【人權法案】愛丁堡廣場集會後爆警民衝突　至少1人被帶走

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，大專學界國際事務代表團以及民間感恩節集會團隊，發起今晚（28日）7時至9時半在中環愛丁堡廣場舉行「《香港人權與民主法案》感恩節集會」，感謝美國參眾兩院通過法案，集會獲警方發出不反對通知書。

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【23:00】防暴警魚貫步上旅遊巴，離開現場，而附近街道仍有多部警車駐守。

【22:45】大批持盾防暴警在環球大廈外戒備，現場所見，背着橙旗、黑旗的防暴警亦有在場。

【22:05】集會完結後，有市民與防暴警察在中環一帶發生衝突，疑因防暴警截查聚集中環人士，現場人士不滿起哄，結果最少一男子被防暴警察帶走，理由是他懷有一枝雷射筆。

【22:00】集會於晚上10時結束，大會宣布有10萬人出席。劉穎匡表示，由開始宣傳至集會只有幾日，有這樣的人數是超出預期，證明香港人不是忘恩負義，國際社會受到苦難，香港人亦會支持，而外國通過法案之後亦會感謝支持。

劉穎匡表示，民間會繼續發起行動延續抗爭戰線，而今次集會是好好的證據，讓政府及其他人知道區議會選舉結束、法案通過都不是句號，只是下一階段的開端。

張崑陽則表示，今日集會是感謝美國國會、總統特朗普在中國的多方壓力之下依然簽署法案，堅定不移站在香港人民的一方。而簽署法案亦標誌着美港關係進入新的里程碑。

他指出，這法案確立香港對於美國的地位相當重要，亦正式代表香港成為美國外交政策的重點。兩星期前美國國防部首次將香港納入美國的印太戰略之中，明言香港的穩定是美國在印太戰略利益的所在，說明香港在未來一段長時間都會是美國關注的重點，亦給中國政府一個很大的警告，不能損害香港「一國兩制」和中英聯合聲明，否則美國會堅定不移使用制裁名單，去制裁這些官員和人士。

對於未來情況，張崑陽指有兩大重點，一是法案通過之後希望美國總統能盡快制裁，因為在法案通過的180日內，美國總統必須制裁一些人士，而制裁甚麼人則取決於人們提交的制裁報告。

第二個重點是推動全球不同地方都有自己版本的人權與民主法案，希望其他國家例如英國、加拿大和澳洲都盡快立法和採取實際行動，幫助香港和制裁侵害香港的官員。

【20:15】黃之鋒等人輪流上台發言之後，何韻詩領唱《願榮光歸香港》。

【20:00】在9月赴美國出席聽證會的香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩和大專學界國際事務代表團發言人張崑陽上台分享。

黃之鋒感謝在美國及海外的香港人，由五年前傘運開始已在海外努力為《香港人權與民主法案》游說，緊守國際戰線。他感激前線示威者，指正是香港青年在中大理大保衛戰中的犧牲，方令美國政界在過去兩周在對香港關注急速上升。最後他感謝在區選中投下民主派區議員的香港人，因民主派在區選大獲全勝成為特朗普簽署法案的最後一根稻草。

黃之鋒表示，雖議席不是一切，但比民調更能反映港人民心所向，「我們以後接受外國傳媒訪問，可以好自豪地說我們是大多數（We are the majority）！」

黃之鋒稱，英國駐港領事館職員在中國被捕受虐，美國又通過《香港人權與民主法案》，下一步要將法案在國際遍地開花，帶到英國、歐洲、加拿大各國。他表示自己今晚將以視像形式出席義大利國會聽證，把法案帶到歐洲。

張崑陽感謝親自撰寫法案的美國國會議員助理，指他們成功說服國會內其他對香港有質疑的人士「香港人絕對值得幫助」，又感謝前線手足的付出，因警方攻打中大一役，令美國參議院內相對親中的議員及特朗普不能再站在港人對立面。

他表示，美國行政機關如何詮釋法案才是關鍵所在，大專學界未來數日會與連登團隊「我要攬炒」團隊合作，透露已準備好一份由20人撰寫近兩個月、超過100頁的制裁報告，將提交美國國會、國務院及白宮。

【19:45】教育大學及嶺南大學的學生代表上台讀出大會宣言，「感謝美國在最絕望的時刻讓港人知道並非孤軍作戰」，並對美方對出七點呼籲，包括盡快落實法案上的各項條款；制裁一切向香港出口人群管制武器的機構；成立國際調查委員會調查香港警暴；制裁所有損害香港自由人權的人；對香港提供人道援助；派員到港視察香港人道危機狀況；進一步完善法律，撤底清算殘害人民的警察。

學生代表指，感謝參眾兩院通過香港人權與民主法案，亦感謝總統特朗普簽署法案，多謝美國一直與港人同行。強調港人會繼續為自由而戰，「自由當然絕非天降，亦毋須跪地乞求。」又指港人沒有停止抗爭的本錢，「因為一旦停步，迎接我們的將會是集中營。」

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【19:25】大會請來曾經以粵語演唱《願榮光歸香港》的義大利男高音Stefano Lodola到場，領唱美國國歌The Star-Spangled Banner。集會人士紛紛起立，並打亮起手機燈光，形成燈海打拍子。

其後Stefano以不甚流利的粵語發言，指他專程為聲援香港來港，「全世界都有人支持你哋，唔好放棄，唔係就變成中國。」

【19:22】集會開始之前，主持劉穎匡等人帶領現場人士默哀，悼念反修例風波期間的死者。

【18:30】晚上6時半，約二、三百名市民聚集在廣場，高叫英語口號「Fight for freedom，stand with Hong Kong」，廣場上有多面美國國旗飄揚，不少人手持迷你美國國旗，有人把國旗被在身上，亦有人把小旗插在帽邊。

有人展示一幅美國總統特朗普站在坦克車上的畫像，引來不少市民拍照。

是次集會由大專學界國際事務團聯同「民間感恩節集會團隊」共同發起，以示對美國國會及國民表達謝意。集會將邀請多位嘉賓包括國會游說團成員黃之鋒、張崑陽、何韻詩，以及美國參議員Marco Rubio、Jeff Merkley等，分享法案通過後的影響，以及運動前路的何去何從。