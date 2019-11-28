【人權法案】建制派反對　指法案嚴重侵犯香港本身利益

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，引起中港政府及建制派不滿。建制派「班長」廖長江讀出建制派聲明，對特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》深表遺憾和強烈反對。 廖長江指，法案干預香港內部事務及中國主權，助長本港「激進暴力抗爭者」的氣焰，又指法案嚴重侵犯香港本身利益，事前無全面正確了解香港社會不同界別人士的意見，過程充斥偏聽、偏信和偏執，又斥《法案》意圖及草擬過程與「人權」及「民主」原則背道而馳。

廖長江（前排左二）表示，法案嚴重侵犯香港本身利益。（吳倬安攝）

被問反制措施 廖：不鼓勵不和某國做生意

廖長江又指出，《法案》正式生效後，美國商界在港的經營環境及香港與美國多年建立的良好關係，又期望美國尊重事實，指過去五個多月的風波，已為香港帶來重大的損害，斥相當部分的「激進暴力抗爭者」假借爭取「民主」「自由」之名，一方面嚴重干擾區議會選舉活動破壞定期選舉的公平性，對公共設施及私人財產進行大規模的破壞，對持不同意見者肆意施襲，公然挑戰法治及破壞社會安寧。

被問到會否支持中央提出反制措施，廖長江認為需先視乎反制內容才可評論，強調不會鼓勵任何商人不某人或某國家做生意。

周浩鼎稱會令香港營商環境更不確定

民建聯副主席周浩鼎，法案損人不利己，只會令香港營商環境增加不確定性，又指美國這樣做會發放錯誤訊息，以為外國支持暴亂。他譴責香港本地反對派跑到美國推波助欄，「口裡關心香港，但係香港呃人靠害」、「驚我哋香港唔死，但反對派仲要加多一刀。」

盧偉國引述商界人士，稱由美國國會由醞釀立法開始，已非常憂心。（資料圖片）

盧偉國指商界擔心 麥美娟斥司馬昭之心

經民聯主席盧偉國表示，不少香港商界朋友與美國做生意，有很多商人都提及，由美國國會由醞釀立法開始，已非常憂心。工聯會麥美娟則表示，該法案由美國國會議員提出，她聯同立法會議員曾與美國國會議員會面，希望向國會議員講出香港真相，認為任何地方議會都需要知道事件的全面真相，又批評美國國會聽證會無邀請建制派，斥部分美國國會議員「司馬昭之心」，「與香港反對派狼狽為奸」。

民建聯稱罔顧事實 予以譴責及堅決反對

此外，民建聯發出聲明，指法案罔顧事實，嚴重干預中國內政、違反國際法和國際關係基本準則，又指美方無視港人多次就法案提出的反對意見，一意孤行，是赤裸的霸權行為，民建聯對此亦表示強烈不滿，予以譴責及堅決反對。

《香港人權與民主法案》每年審視香港情況，如有人打壓香港人權自由，美國有可能會凍結該人在美國的資產或拒絕入境。（資料圖片）

指反對派引狼入室 出賣港人利益

民建聯又稱反對派不但沒有譴責近月暴行，更推波助瀾，歪曲事實，甚至引狼入室，引入境外勢力干預香港事務，出賣港人利益。民建聯指「今次美方竟然配合這些暴徒和反對派的行為，只會更加激化香港的局勢，最終令美國的利益受損」。

民建聯要求美國政府繼續以香港和美國的互惠關係為依歸，務實推動與香港的經留關係，並停止干預香港事務。

《香港人權與民主法案》通過後，美國將會每年審視香港的人權與民主發展情況，國務卿會每年向國會提交報告，如認為香港不再有足夠自治權，則會重新考慮是否給予香港特殊待遇。同時報告會有制裁名單，被指打擊香港自由的人，有可能被凍結在美國資產或拒絕入境。